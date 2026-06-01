ฝนตกหนักขวางการค้นหาผู้สูญหาย ทีมกู้ภัยออกสำรวจเส้นทางใหม่เข้าถ้ำลาว

เอพี - เจ้าหน้าที่กู้ภัยในลาวกำลังค้นหาเส้นทางอื่นเพื่อเข้าไปในถ้ำที่ถูกน้ำท่วม ที่เชื่อว่ามีชาวบ้านอีก 2 คน ติดอยู่นานเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว หลังจากฝนตกหนักจนทำให้ทางเข้าหลักถูกน้ำท่วมและไม่สามารถผ่านได้
ผู้สูญหายทั้ง 2 คน ยังคงหายตัวไปนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเมื่อเดือนที่แล้วในพื้นที่ทุรกันดารของแขวงไซสมบูน ที่อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง ไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ 5 ใน 7 คน ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้ว
ลี เคียน ลี นักดำน้ำชาวมาเลเซียที่เข้าร่วมปฏิบัติการกล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำลังสูบน้ำออกจากถ้ำ
“เราจะเข้าไปในพื้นที่ต้องสงสัยเพื่อดำเนินการค้นหาต่อไป หากระดับน้ำลดลง” เขากล่าวกับสำนักข่าวเอพี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกทีมหนึ่งกำลังสำรวจอีกด้านของถ้ำด้วยความหวังว่าจะพบทางเดินที่แห้ง ที่สามารถเข้าถึงบริเวณที่เชื่อว่าผู้สูญหายติดอยู่ได้
ทีมกู้ภัยจากลาวและไทยได้ทำงานร่วมกันมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว โดยมีนักดำน้ำถ้ำจากประเทศต่างๆ เช่น ฟินแลนด์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น อินเดียเซีย ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย เข้าร่วมด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายคนเคยเข้าร่วมในปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงในปี 2561 ในจ.เชียงราย ที่ช่วยเหลือเด็กชาย 12 คน และโค้ชฟุตบอลของพวกเขาจากถ้ำที่ถูกน้ำท่วม
กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อประชาชนของลาวได้โพสต์บนหน้าเฟซบุ๊กของตนว่า ฝนตกหนักทำให้น้ำปริมาณมหาศาลไหลลงมาในพื้นที่ทำให้พวกเขาต้องระงับปฏิบัติการในคืนวันอาทิตย์
เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ จากทีมกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำลังมองหาช่องอากาศจากด้านบนที่อาจใช้เป็นทางเข้าถ้ำได้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเชื่อว่าสองคนที่สูญหายติดลึกเข้าไปในถ้ำมากกว่าจุดที่พบผู้รอดชีวิต 5 คนเมื่อวันพุธ แต่ทางเข้าบริเวณนั้นแคบมากและมีน้ำท่วมสูง.