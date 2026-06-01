เวียดนาม-ฟิลิปปินส์เห็นพ้องสานสัมพันธ์ป้องกันประเทศ เสริมความมั่นคง-สันติภาพในทะเลจีนใต้

เอเอฟพี - ฟิลิปปินส์และเวียดนามเห็นพ้องกันที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศ เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคและรักษาสันติภาพในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาท
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสองนี้เป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาค รวมถึงจีน ที่อ้างสิทธิในหมู่เกาะสแปรตลีย์ ที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือสำคัญและอุดมด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ
หลังจากการประชุมหารือกับประธานาธิบดีโต เลิม ของเวียดนาม ในกรุงมะนิลา วันนี้ (1) ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ของฟิลิปปินส์ กล่าวว่าความร่วมมือนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ภูมิภาคกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เกิดจากความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์
ทั้งสองประเทศได้ต่ออายุข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศปี 2553 ที่กำหนดให้สองประเทศรักษาการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนในเรื่องความมั่นคงและการป้องกันประเทศ และเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูล
พวกเขายังตกลงที่จะร่วมมือกันในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการฉ้อโกงทางไซเบอร์ การอพยพผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การพนันผิดกฎหมาย และความท้าทายอื่นๆ
หลังการประชุม ประธานาธิบดีโต เลิม กล่าวว่า บุคคลหรือองค์กรใดที่ใช้ดินแดนของประเทศหนึ่งเพื่อก่อวินาศกรรมต่ออีกประเทศหนึ่งจะถูกยับยั้งขัดขวาง
ในการแถลงข่าวร่วมกันหลังการประชุม ประธานาธิบดีมาร์กอสกล่าวว่าในฐานะรัฐผู้เรียกร้องสิทธิร่วมกันในทะเลจีนใต้ ทั้งฟิลิปปินส์และเวียดนามจะยืนยันอีกครั้งว่าการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในภูมิภาคนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
“เรายืนหยัดอย่างแน่วแน่ในความมุ่งมั่นของเราที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติโดยยึดในกฎหมายระหว่างประเทศ” ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าว
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากกองทัพจีนขับไล่เรือของกองทัพเรือเนเธอร์แลนด์ ที่ถูกกล่าวหาว่ารุกล้ำอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่บริเวณหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้
เนเธอร์แลนด์ยืนยันว่าเรือฟริเกตของตนอยู่ในน่านน้ำสากล
หนึ่งวันก่อนความเคลื่อนไหวนี้ สหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ได้ร่วมกันแสดงความกังวลเกี่ยวกับทะเลจีนใต้และทะเลตะวันออก พร้อมทั้งเตือนไม่ให้มีการเคลื่อนไหวรุกรานใดๆ
แม้ไม่มีการเอ่ยชื่อจีนโดยตรง แต่รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเหล่านี้ได้วิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบที่เป็นอันตรายของเครื่องบินรบ และการพุ่งชนและกีดขวางในทะเลจีนใต้.