อินเดียเผยเซ็นข้อตกลงจัดหาขีปนาวุธ Brahmos ให้เวียดนามแล้ว

รอยเตอร์ - อินเดียได้ลงนามข้อตกลงกับเวียดนามในการจัดหาขีปนาวุธร่อนบราห์มอส (Brahmos) ที่อินเดียพัฒนาร่วมกันกับรัสเซีย และอยู่ในขั้นสุดท้ายสำหรับข้อตกลงที่คล้ายกันกับอินโดนีเซีย ราเจช กุมาร ซิงห์ ปลัดกระทรวงกลาโหมอินเดีย ระบุ
ซิงห์ ที่เข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคง Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปร์ระบุว่าอินเดียมีความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นต่อประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบราห์มอส
อินเดียที่กำลังสร้างการผลิตด้านการกลาโหมภายในประเทศเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก ได้ขายชีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงนี้ให้กับฟิลิปปินส์แล้ว
รายงานก่อนหน้านี้ของรอยเตอร์ที่อ้างแหล่งข่าวระบุว่า ข้อตกลงกับเวียดนามอาจมีมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านรูปี (ประมาณ 629 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่รวมทั้งการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ด้วย.