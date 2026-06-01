เกิดเหตุระเบิดรุนแรงในพื้นที่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในพม่า ดับอย่างน้อย 46 ราย

เอพี - เกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ (31) ที่อาคารแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า ที่คาดว่าใช้เป็นที่เก็บวัตถุระเบิดสำหรับทำเหมือง เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 45 คน ตามการรายงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสื่ออิสระ
รายงานระบุว่ายังมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ 70 คน จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวัน ในหมู่บ้านกองตุบ เมืองน้ำคำ
พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากชายแดนจีนไปทางใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ที่เป็นกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ต่อสู้กับรัฐบาลกลางของพม่าเป็นระยะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่รีบไปยังที่เกิดเหตุเผยกับสำนักข่าวเอพีว่า พบศพ 46 ศพ รวมถึงเด็ก 6 คน เมื่อเย็นวันอาทิตย์ และนำไปเผาแล้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่งในน้ำคำที่ขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า มีผู้เสียชีวิตประมาณ 40 คน และบ้านเรือนกว่า 100 หลัง ใกล้จุดระเบิดได้รับความเสียหาย
สื่อของพม่าที่รวมถึงสำนักข่าวออนไลน์ Shwe Phee Myay ของรัฐชาน รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตราว 50-55 คน พวกเขาเผยแพร่ภาพถ่ายและวิดีโอที่แสดงให้เห็นควันจากการระเบิดอาคารที่เสียหาย และเศษซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุ
สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่า การระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ไม่ได้ระบุตัวเลข
รายงานระบุว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น การระเบิดเกิดขึ้นในสถานที่เก็บวัตถุระเบิดจำนวนมากที่ใช้ในการทำเหมือง เจ้าหน้าทีท้องถิ่นกำลังให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การดูแลทางการแพทย์ และความช่วยเหลือในการตั้งถิ่นฐานใหม่แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง หรือ TNLA ออกคำแถลงที่เผยแพร่ทางช่องเทเลแกรมว่า เจลิกไนต์ที่เป็นวัตถุระเบิดแรงสูงถูกเก็บไว้โดยแผนกเศรษฐกิจของกลุ่มเพื่อใช้ในเหมืองและแหล่งขุดหิน และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของการระเบิด
เจลิกไนต์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในเหมืองแร่และการระเบิดหิน แต่สามารถเกิดความไม่เสถียรสูงเมื่อเวลาผ่านไปและหากจัดเก็บไม่ถูกต้อง
กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางเป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรสามภราดรภาพ และควบคุมพื้นที่น้ำคำมาตั้งแต่เป็นกลุ่มพันธมิตร และได้เปิดฉากโจมตีกองทัพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าเมื่อปลายปี 2566 สมาชิกของพันธมิตรและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์อื่นๆ ได้ต่อสู้เพื่อเพิ่มอำนาจในการปกครองตนเองมาอย่างยาวนาน
TNLA ได้ลงนามหยุดยิงกับกองทัพพม่าหลังการเจรจาที่จีนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเมื่อเดือนต.ค. 2568 แต่ความสัมพันธ์ยังคงตึงเครียด
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 ซึ่งก่อให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนอย่างกว้างขวาง หลังจากการชุมนุมประท้วงอย่างสันติถูกปราบปรามด้วยกำลังอย่างรุนแรง ผู้ต่อต้านการปกครองของกองทัพจำนวนมากจึงจับอาวุธต่อสู้ และหลายพื้นที่ของประเทศกำลังตกอยู่ในความขัดแย้ง.