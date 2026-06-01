สื่อเขมรดาหน้าปฏิเสธข่าว "ฮุน มาเนต" เรียนเวสต์ปอยต์ผ่านโควตาไทย อ้างเพิ่ม จม.ทูตทหารออสฯ ยืนยัน

MGR Online - พนมเปญร้อนรุ่ม ส่งสื่อกัมพูชาออกมาเดินหน้าปฏิเสธข่าว "ฮุน มาเนต" เรียน รร.นายร้อยเวสต์ปอยต์ของสหรัฐฯ ผ่านโควตาของกองทัพไทย ขแมร์ไทมส์อ้างจดหมายอดีต ผช.ทูตทหารออสเตรเลียส่งจดหมายมายืนยันว่า ผู้ที่ริเริ่มให้ "ลูกชายฮุนเซ็น" ไปเรียนคือ พันเอก บิล แม็กมิลลัน อดีต ผช.ทูตทหารบกของสหรัฐฯ ประจำกัมพูชาในขณะนั้น
วันนี้ (1 มิ.ย. 69) ขแมร์ ไทมส์ สื่อกัมพูชารายงานข่าวระบุว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาได้รับการเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐฯ (เวสต์ปอยต์) ผ่านทุนการศึกษาที่จัดสรรให้แก่กองทัพไทย โดยระบุว่าการเข้าเรียนของเขาเป็นไปตามกระบวนการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากอดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารออสเตรเลียเช่นกัน
"นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ได้ออกมาปฏิเสธข้ออ้างที่ว่าเขาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐฯ หรือเวสต์พอยต์ (West Point) โดยอาศัยโควตาที่จัดสรรให้แก่กองทัพไทย พร้อมทั้งระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่รู้ในเรื่องกระบวนการรับสมัครนักเรียนนายร้อยต่างชาติของสถาบันแห่งนี้
"ในแถลงการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นายฮุน มาเนต กล่าวว่าเขาจำเป็นต้องออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ หลังจากมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปีที่เขาสำเร็จการศึกษาจากเวสต์พอยต์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2542 (ค.ศ. 1999)" สื่อเขมรระบุและว่า "เขากล่าวว่า ข้ออ้างในลักษณะเดียวกันนี้เคยถูกส่งต่อกันมาแล้วในอดีต ซึ่งในตอนนั้นเขาเลือกที่จะไม่ตอบโต้ อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้เขาตัดสินใจที่จะชี้แจงให้กระจ่างเพื่อยุติความเข้าใจผิดที่ยืดเยื้อมานาน"
นายฮุน มาเนต ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา อ้างต่อด้วยว่าว่า ประเทศที่ได้รับจัดสรรที่นั่งสำหรับนักเรียนนายร้อยต่างชาติที่เวสต์พอยต์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์การจัดสรรนั้นให้แก่ประเทศที่สามได้
“สิ่งนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า โควตาที่ผมใช้ในการศึกษาที่เวสต์พอยต์นั้น เป็นโควตาที่สหรัฐอเมริกามอบให้แก่กัมพูชา ไม่ใช่ประเทศไทยตามที่มีการกล่าวอ้าง” เขากล่าว และว่าใครก็ตามที่ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ สามารถสอบถามเพื่อขอคำยืนยันจากกระทรวงกลาโหมของไทย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย หรือจากทางสถาบันเวสต์ปอยต์เองได้โดยตรง
นอกจากนี้ ขแมร์ไทมส์ ยังอ้างด้วย่วาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พันเอก ดูกัล แม็กมิลลัน (Colonel Dougall McMillan) อดีตนายทหารออสเตรเลีย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในกัมพูชา ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ถึงต้นทศวรรษ 2000 ได้ออกมายืนยันแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยระบุว่า
“ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารกองทัพบกสหรัฐฯ ประจำกัมพูชาในขณะนั้น คือ พันเอก บิล แม็กมิลลัน (Colonel Bill McMillan) เป็นนายทหารผู้ริเริ่มและรับผิดชอบต่อการเข้าเรียนของท่านนายกรัฐมนตรีที่เวสต์ปอยต์” พันเอก ดักลาส แม็กมิลลัน กล่าว