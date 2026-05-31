เข้มข้น! รัสเซียฝึกยุทธวิธีโจมตีในเขตเมือง ให้ทหารหน่วยรบพิเศษกองทัพลาว มีสอนโดรนด้วย

MGR Online - สื่อกองทัพลาวเผยแพร่ภาพการฝึกของทหารหน่วยรบพิเศษ ที่ได้นายทหารจากกองทัพรัสเซียมาช่วยสอน มีทั้งยุทธวิธีบุกจู่โจมในเขตเมือง การกวาดล้างที่มั่นของศัตรูภายในอาคาร การใช้ยานพาหนะ-อาวุธทันสมัย-โดรน รวมถึงการสู้รบในน้ำ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เพจ Lao people's Army News สื่อทางการของกองทัพประชาชนลาว ได้เผยแพร่ภาพชุดการฝึกยุทธวิธีบุกจู่โจมในเขตเมืองของทหารหน่วยรบพิเศษ โดยมีนายทหารจากกองทัพสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นครูฝึก
การฝึกครั้งนี้จัดขึ้นในสนามฝึกซ้อม ภายในวิทยาคารนายทหารกมมะดำ นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นหนึ่งในการฝึกหลักสูตรรบพิเศษ"ไต้ฝุ่น 2026" ซึ่งกองทัพประชาชนลาวได้เริ่มฝึกร่วมกับกองทัพรัสเซียมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา
นอกจากยุทธวิธีบุกจู่ในเขตเมืองแล้ว หลักสูตรรบพิเศษ"ไต้ฝุ่น 2026" กองทัพรัสเซียยังได้ให้การฝึกฝนแก่ทหารลาวเกี่ยวกับการนำยานพาหนะและอาวุธสมัยใหม่ เช่น รถ ATV มาใช้ในการรบ ฝึกอบรมการต่อต้านการก่อการร้าย การทำลายระเบิด การวางระเบิดในลักษณะต่างๆ รวมถึงฝึกฝนการสู้รบทางน้ำ
สำหรับการฝึกยุทธวิธีบุกจู่โจมในเขตเมืองครั้งนี้ ส.อ.โอไล ทองมะนี ทหารหน่วยรบพิเศษ กองทัพประชาชนลาว ที่เข้าร่วมฝึกด้วย ได้ให้สัมภาษณ์กับเพจ Lao people's Army News ว่า ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายอย่างจากเพื่อนทหารของกองทัพรัสเซีย เช่น ท่วงท่าและจังหวะในการเข้ารบในตัวเมือง ยุทธวิธีการสู้รบในอาคาร ซึ่งช่วยยกระดับขีดความสามารถในการบุกโจมตี กวาดล้างอาคารที่ใช้เป็นฐานที่มั่นของศัตรู ของทหารหน่วยรบพิเศษลาว
คณะนายทหารและกำลังพลของกองทัพรัสเซียจำนวนหนึ่งได้เดินทางมาถึง สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมการฝึกหลักสูตรรบพิเศษ"ไต้ฝุ่น 2026" และการซ้อมรบร่วมของ 2 กองทัพภายใต้รหัส"ลาโรส-2026"(Laros-2026) ซึ่งกองทัพประชาชนลาวและกองทัพรัสเซียจัดขึ้นเป็นประจำแทบทุกปี
การซ้อมรบร่วม"ลาโรส" จัดขึ้นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2562 ที่สนามฝึกซ้อบ้านแปน เมืองพูกูด แขวงเชียงขวาง โดยมีทหารจากทั้ง 2 กองทัพเข้าร่วมฝึกรวมกว่า 500 นาย