จนท.กู้ภัยได้ข้อมูลเส้นทางในถ้ำจากผู้รอดชีวิต เตรียมแผนค้นหา 2 ผู้สูญหาย

เอเอฟพี - ผู้รอดชีวิตหลายคนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำที่จมอยู่ใต้น้ำในลาว หลังจากติดอยู่ใต้ดินนานกว่าสัปดาห์กำลังให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกี่ยวกับวิธีการค้นหาชายอีก 2 คนที่สูญหาย ซึ่งเชื่อว่าติดอยู่ลึกเข้าไปข้างใน
เจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่รวมถึงนักดำน้ำถ้ำชาวต่างชาติ กล่าวในวันอาทิตย์ (31) ว่าพวกเขากำลังวางแผนการค้นหาที่เสี่ยงอันตราย และกำลังรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทางเดินแคบๆ ที่ถูกน้ำท่วมจากผู้รอดชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้นกล่าวถึงการรอความตายอยู่ในส่วนลึกของถ้ำ
กลุ่มกู้ภัยของลาวกล่าวว่าข้อมูลเกี่ยวกับระบบถ้ำจากผู้รอดชีวิตที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นถือว่ามีความสำคัญมากและกำลังนำมาใช้เตรียมแผนการค้นหาสำหรับผู้สูญหายอีก 2 คน
“ความหวังก็คือภารกิจวันนี้จะสามารถค้นหาผู้สูญหายที่เหลือทั้ง 2 คนได้” กลุ่มกู้ภัยระบุบนโซเชียลมีเดีย
เมื่อวันพุธ (27) เจ้าหน้าที่พบชาย 5 คนรวมตัวกันอยู่ในโพรงแคบๆ ห่างจากปากถ้ำประมาณ 300 เมตร ในพื้นที่ภูเขาห่างไกลของแขวงไซสมบูน ทางตอนกลางของลาว
พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาวลาว 7 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำเนื่องจากน้ำท่วมฉับพลันเมื่อเกือบ 2 สัปดาห์ก่อน ขณะที่พวกเขากำลังค้นหาทองคำ ตามการรายงานของสื่อลาว
นักดำน้ำกู้ภัยได้ช่วยเหลือชายคนแรกออกมาได้เมื่อวันศุกร์ (29) และอีก 4 คน ออกมาได้ในวันเสาร์ (30) หลังจากทีมกู้ภัยได้ส่งอาหารและยาไปให้ และสูบน้ำออกจากถ้ำมาหลายวันแล้ว ทำให้พวกเขาออกมาได้ง่ายขึ้น
การปรากฎตัวของผู้ประสบภัยกลุ่มนี้ทำให้เกิดภาพสะเทือนอารมณ์เมื่อบรรดาญาติและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างวิ่งเข้าไปสวมกอดผู้รอดชีวิตพร้อมทั้งน้ำตา ก่อนที่จะช่วยพวกเขาไปยังเต็นท์เพื่อตรวจสุขภาพ ตามคลิปวิดีโอจากกลุ่มกู้ภัยแสดงให้เห็น
ภาพที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลลาวเผยให้เห็นห้องพักผู้ป่วย ที่ผู้รอดชีวิตทั้ง 5 คน นอนพักบนเตียงที่เรียงกันอยู่
ลี เคียน ลี นักดำน้ำชาวมาเลเซียกล่าวว่า ผู้รอดชีวิตกำลังได้รับการรักษาพยาบาลและอยู่ในสภาพที่ดี และเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้สอบถามชายเหล่านี้เกี่ยวกับลักษณะของส่วนลึกของถ้ำ
“เราจะค้นหาต่อไปตามข้อมูลที่เรามี และบางทีเราอาจจะสามารถช่วยอีก 2 คนได้” ลี ที่เข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัยเมื่อวันศุกร์ กล่าว
เขากล่าวเสริมว่า ชายทั้ง 4 คนที่ออกจากถ้ำเมื่อวันเสาร์ เดินออกมาเองเพราะระดับน้ำลดลงแล้ว และหนึ่งใน 4 คนนั้น ที่สื่อของลาวระบุว่าชื่อแล่น ได้ยืนยันว่าพวกเขาออกมาทางพื้นที่ที่สูบน้ำออกไปแล้ว
ผู้รอดชีวิตกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับวิทยุแห่งชาติลาวจากโรงพยาบาลว่า ก่อนที่นักดำน้ำกู้ภัยจะพบพวกเขา ความสิ้นหวังก็เริ่มครอบงำ
“เราใช้เวลา 3 วันในการหาทางออก แต่เราหาไม่เจอ และเริ่มหมดหวัง ผมพูดว่าถ้าไม่มีทีมดำน้ำมาช่วย โอกาสรอดชีวิตจะเป็นศูนย์ เราแค่รอความตาย” แล่น กล่าว
ชายที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันศุกร์ที่ถูกระบุชื่อว่า มืด กล่าวในวิดีโอที่กลุ่มกู้ภัยเผยแพร่ว่า ชาย 2 คนที่หายไปได้เข้าไปในถ้ำหลายวันก่อนคนอื่นๆ และลงไปลึกกว่ามาก
การค้นหาผู้รอดชีวิต 2 คนสุดท้ายในวันอาทิตย์มุ่งเน้นไปที่ทางเดินแคบๆ ที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งเชื่อว่าอยู่เลยบริเวณที่พบผู้รอดชีวิตทั้ง 5 คน ตามคำกล่าวของนักดำน้ำชาวญี่ปุ่น
“ทางเดินใต้น้ำนี้แคบมาก และแทบจะผ่านไปไม่ได้ ถ้าไม่เปลี่ยนท่าทาง ลองนึกถึงพื้นที่แคบเท่าลิ้นชักตู้เสื้อผ้า” โยชิทากะ อิซาจิ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมเสริมว่าน้ำขุ่นโคลนทำให้ทัศนวิสัยเป็นศูนย์
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงสูบน้ำออกจากถ้ำและพยายามกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าไปอีก
“เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมาก การดำน้ำจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น” อิซาจิ กล่าว.