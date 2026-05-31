สหรัฐฯ เริ่มสอบสวนเวียดนามเหตุล้มเหลวแก้ปัญหาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

รอยเตอร์ - รัฐบาลทรัมป์เปิดการสอบสวนการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับนโยบายและการบังคับใช้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนาม ที่อาจนำไปสู่ภาษีใหม่หรือมาตรการทางการค้าอื่นๆ
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ระบุว่าเวียดนามถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่มีความสำคัญลำดับต้น “เนื่องจากความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขข้อกังวลที่ยาวนานเกี่ยวกับการคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”
กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามกล่าวว่า การสอบสวนเป็นกระบวนการที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ และปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไขผ่านการปรึกษาหารือ โดยเสริมว่าสหรัฐฯ ได้รับทราบถึงความพยายามของเวียดนามและเรียกร้องให้มีการประเมินอย่างเป็นกลางและยุติธรรม
เวียดนามกล่าวว่าประเทศยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการคุ้มครองและการบังคับใช้ในทรัพย์สินทางปัญญา
ในวาระแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรา 301 สอบสวนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายโอนเทคโนโลยีของจีน เพื่อเรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงถึง 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กล่าวในคำแถลงว่า แม้ว่าเวียดนามจะดำเนินการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การละเมิดยังคงบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของผู้สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ
“เราจำเป็นต้องเห็นเวียดนามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ รวมทั้งประเด็นการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืนและยับยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต” กรีเออร์ ระบุ
ลีฟ ชไนเดอร์ เจ้าหน้าที่จาก Luther บริษัทกฎหมายระหว่างประเทศในเวียดนาม กล่าวว่าเวียดนามมีความก้าวหน้าอย่างมากในการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
“แต่อย่างไรก็ตาม ความยากลำบากนั้นไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติ การบังคับใช้ยังไม่สม่ำเสมอ บทลงโทษมักไม่มีผลในการยับยั้ง และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ยังคงแซงขีดความสามารถในการกำกับดูแล” ชไนเดอร์ระบุ
การสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ที่ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ได้ส่งผลให้สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับเวียดนามถึง 54,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าการขาดดุลการค้ากับผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างจีนและเม็กซิโก ตามข้อมูลของสหรัฐฯ ซึ่งรัฐบาลทรัมป์กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าต้องการที่จะลดการขาดดุลการค้า
สินค้าลอกเลียนแบบมีวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายในตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ในกรุงฮานอย และเว็บไซต์สตรีมมิ่งที่ดำเนินการจากเวียดนามยังคงนำเสนอเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ารัฐบาลได้เริ่มดำเนินการปราบปรามเมื่อต้นเดือนนี้ก็ตาม
ทางการเวียดนามได้ดำเนินการปราบปรามในลักษณะเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว หลังจากรัฐบาลทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเวียดนามที่ 46% ซึ่งต่อมาลดลงเหลือ 10% และเวียดนามได้เจรจากับวอชิงตัน ที่เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าในช่วงปีที่ผ่านมา.