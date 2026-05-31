กัมพูชายื่นประท้วงกล่าวหาไทยสร้างพระพุทธรูป-ติดตั้งเสาธงละเมิดอธิปไตยเขมร

MGR Online - กัมพูชาได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อประเทศไทย โดยครั้งนี้เกี่ยวกับการก่อสร้างพระพุทธรูปและการติดตั้งเสาธง โดยอ้างว่าไทยกระทำการอย่างผิดกฎหมายในดินแดนของกัมพูชาที่ถูกไทยยึดครอง
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกคำแถลงเมื่อวันที่ 30 พ.ค. อธิบายเหตุผลของการประท้วง โดยระบุว่าการก่อสร้างดังกล่าวละเมิดคำแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.
กระทรวงการต่างประเทศเตือนว่าไทยยังคงละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาในพื้นที่ที่ทหารไทยเข้ายึดครองอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.
คำแถลงระบุว่าการประท้วงครั้งล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย 36 องค์ในหลายพื้นที่ในเขตจ.พระวิหาร และจ.อุดรมีชัย และการติดตั้งเสาธง 2 ต้นในพื้นที่จ.พระวิหาร
“หลังจากการหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. กองทัพไทยได้เสริมการควบคุมและการยึดครองดินแดนของกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร เช่น ถนน รูปปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ การติดตั้งและเสริมความแข็งแกร่งของสิ่งกีดขวาง โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนาม การตั้งเสาธงในหลายจุด และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” คำแถลงระบุ
“การกระทำเหล่านี้ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นมาตรการเพื่อรักษาตำแหน่งทางทหาร แต่ขัดแย้งกับมาตรการที่กำหนดไว้ในคำแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป สมัยพิเศษครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. โดยเฉพาะข้อที่ 2 และ 3” คำแถลงระบุเพิ่มเติม
กัมพูชาย้ำว่าไม่ยอมรับเส้นเขตแดนใดๆ ที่กำหนดขึ้นโดยใช้กำลังหรือการอ้างสิทธิในดินแดนฝ่ายเดียวใดๆ ที่ไทยกล่าวอ้าง
“กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจะไม่กระทบต่อสิทธิหรือสถานะทางกฎหมายของกัมพูชาเกี่ยวกับพรมแดนระหว่างประเทศ” คำแถลงระบุ
กัมพูชายังเรียกร้องให้ไทยยึดมั่นในพันธสัญญาที่ระบุไว้ในคำแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. เพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน และส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีตามแนวชายแดนร่วมกันระหว่างสองประเทศ.