กู้ภัยช่วย 5 ชีวิตติดถ้ำลาวออกมาได้สำเร็จ ยังสูญหายอีก 2 คน

เอเอฟพี - ทีมกู้ภัยกล่าวว่าชายอีก 4 คนที่ติดอยู่ในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมในประเทศลาวเป็นเวลา 10 วัน ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วในวันเสาร์ (30) หลังจากช่วยคนหนึ่งออกจากถ้ำได้สำเร็จเมื่อวันก่อน แต่ยังมีผู้สูญหายอีก 2 คน
ลี เคียน ลี นักดำน้ำกู้ภัยชาวมาเลเซีย กล่าวกับเอเอฟพีผ่านทาง Messenger ว่าทั้ง 4 คนได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วหลังจากที่สูบน้ำออกจากถ้ำ
วิดีโอที่เขาถ่ายจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นทีมงานอยู่ใต้เต็นท์ชั่วคราวกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 คนที่นอนอยู่บนเปลและคลุมด้วยผ้าห่มเก็บอุณหภูมิ
“สิ่งสำคัญคือพวกเขาออกมาได้แล้ว” ลี กล่าว และเขาปฏิเสธที่จะคาดเดาถึงสภาพของชาวลาวอีก 2 คนที่ยังคงสูญหาย
เพจเฟซบุ๊กดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยโพสต์ข้อความว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้เพิ่ม 4 คน เมื่อเวลาประมาณ 15.10 น. ของวันเสาร์ และว่าขณะนี้มีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้วทั้งหมด 5 คน ขณะที่อีก 2 คน ยังคงสูญหาย
สื่อของลาวรายงานเบื้องต้นว่าชาย 7 คน ติดอยู่ในถ้ำในพื้นที่ภูเขาห่างไกลของแขวงไซสมบูน ทางภาคกลางของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. หลังจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้พวกเขาติดอยู่ขณะกำลังค้นหาทองคำ
พวกเขาติดอยู่หลังจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันปิดกั้นทางออกของถ้ำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบชาย 5 คนยังมีชีวิตอยู่เมื่อวันพุธ โดยรวมตัวกันอยู่ในโพรงแคบๆ ห่างจากปากถ้ำประมาณ 300 เมตร และเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือชายคนหนึ่งออกมาจากถ้ำได้เมื่อวันศุกร์
ความพยายามในการกู้ภัยมุ่งเน้นไปที่การสูบน้ำท่วมจากฤดูมรสุมที่ขังคนเหล่านั้นไว้
เจ้าหน้าที่ต่างมีความหวังเกี่ยวกับโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตอีก 4 คน ลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมดำน้ำถ้ำที่เข้าร่วมการช่วยเหลือ กล่าวหลังจากเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุว่าสถานการณ์ดีขึ้น โดยมีการสูบน้ำออกและส่งเสบียงเข้าไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกล่าวถึงอีก 2 คนที่ยังหาตัวไม่พบ
มูลนิธิลาวสายชัยได้โพสต์วิดีโอลงในเฟซบุ๊กเป็นภาพของชายที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันก่อน ซึ่งระบุชื่อว่ามืด โดยเขาบอกว่าชาย 2 คนที่หายไปนั้นลงไปในถ้ำลึกกว่าเขาประมาณ 500 เมตร
เมื่อถามว่าเขาคิดว่าคนเหล่านั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เขาตอบว่า “ผมกลัวว่าข้างในนั้นจะหนาวเกินไป”
ภาพที่ถ่ายโดยนักดำน้ำกู้ภัยเมื่อต้นสัปดาห์แสดงให้เห็นชาย 5 คน ซึ่งตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว มีสภาพเปื้อนโคลนและสิ้นหวัง และบ่นว่าเจ็บหน้าอกและปวดท้องเพราะหิว
ทีมกู้ภัยของไทยได้ซ้อมขั้นตอนการช่วยผู้ประสบภัยออกมานอกถ้ำเมื่อวันศุกร์ ด้วยการใช้เปลหาม เชือก และสายเคเบิล ตามภาพที่แชร์ในโซเชียลมีเดีย
ทีมดำน้ำเชี่ยวชาญชุดใหม่เดินทางมาถึงลาวในวันศุกร์ โดยมีสมาชิกจากไทย ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ตามการระบุของกู้ภัยไทย.