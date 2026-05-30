เวียดนามเตรียมปล่อยนักโทษเกือบ 10,000 คน ฉลองเลือกตั้งสภาแห่งชาติ

เอเอฟพี - เวียดนามประกาศในวันนี้ (30) ว่าจะปล่อยตัวนักโทษเกือบ 10,000 คน รวมทั้งชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเลือกตั้งสภาแห่งชาติเมื่อเร็วๆ นี้
ประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้ มักประกาศการนิรโทษกรรมก่อนเหตุการณ์พิเศษหรือการเฉลิมฉลองต่างๆ
ในปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ปล่อยตัวนักโทษมากกว่า 22,000 คน ที่เป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระยะเวลา 1 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการล่มสลายของไซ่ง่อน และ 80 ปี ของการประกาศอิสรภาพ
ตามเอกสารที่ลงนามโดยเลขาธิการพรรคและประธานาธิบดีโต เลิม ระบุว่า ในช่วงต้นเดือนมิ.ย. นักโทษ 9,950 คน จะได้รับการปล่อยตัวภายใต้การนิรโทษกรรมของปีนี้
“การนิรโทษกรรมครั้งนี้จะเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ (ทุก 5 ปี) และการเลือกตั้งสภาแห่งชาติ” เล วัน เตวียน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวแถลงข่าว
ในเดือนมี.ค. เวียดนามจัดการเลือกตั้งสภาแห่งชาติ ที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่หลักในการให้สัตยาบันการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศ
“ผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวในเดือนหน้า ยังรวมถึงชาวต่างชาติ 63 คน ที่ประกอบด้วยชาย 56 คน และหญิง 7 คน จากหลากหลายสัญชาติ” เตวียนกล่าว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
นักโทษที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามโค่นล้มรัฐบาลหรือก่อการร้าย จะไม่มีสิทธิได้รับการปล่อยตัว ตามกฎหมายของเวียดนาม
เวียดนามได้ปล่อยตัวนักโทษประมาณ 118,000 คน ก่อนกำหนดวันปล่อยตัวที่คาดไว้
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุในรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีนักโทษมากกว่า 190,000 คน ที่กำลังรับโทษจำคุกอยู่ทั่วประเทศ.