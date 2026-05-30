ทีมกู้ภัยเร่งช่วยชาวลาวอีก 4 คนที่ยังติดอยู่ในถ้ำ วางแผนสำรวจเพิ่มหา 2 คนที่สูญหาย

เอพี - ทีมกู้ภัยในลาวกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พบว่ายังมีชีวิตอยู่ภายในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมเป็นเวลา 10 วัน หลังจากการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตคนแรกจากทั้งหมด 5 คน ออกมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อคืนวันศุกร์ (29)
ทีมกู้ภัยหวังว่าจะสามารถช่วยชายอีก 4 คนที่เหลือออกมาได้ในวันนี้ (30) หลังจากที่ระบุว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะถูกนำตัวออกมาในวันศุกร์ ทีมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากถ้ำและค้นหาอีก 2 คนที่ยังสูญหาย
“มีคนหนึ่งออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว และเราจะไม่หยุดจนกว่าอีก 4 คนที่เหลือจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย” นรเศรษฐ์ ปาละสิงห์ นักดำน้ำชาวไทยที่เข้าร่วมในปฏิบัติการ ระบุ
ตามรายงานของทีมกู้ภัย การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตคนแรกออกจากถ้ำใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในวันศุกร์ (29)
ในคลิปวิดีโอได้แสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ผู้รอดชีวิตรายแรกโผล่ขึ้นมาจากน้ำพร้อมกับนักดำน้ำ เขาหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะพยายามคลานผ่านทางเดินแคบๆ ที่ถูกน้ำท่วม และค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างไม่มั่นคง ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเขาออกจากอุโมงค์ มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งส่งเสียงเตือนให้คนอื่นๆ ระมัดระวัง เพราะมือของเขาบาดเจ็บ ก่อนที่เขาจะถูกห่อด้วยผ้าห่มฟอยล์และช่วยให้นั่งลง
วิดีโอคลิปอีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นชายคนนั้นออกมาจากปากถ้ำโดยมีไฟฉายติดที่หน้าผาก เขากำลังเดินอย่างไม่มั่นคง โดยมีชาย 2 คนช่วยพยุง ซึ่งส่งตัวให้กับสมาชิกทีมคนอื่นๆ ท่ามกลางฝูงชนที่เฝ้ารออยู่
มีรายงานว่าชาวบ้านเข้าไปในถ้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อค้นหาทองคำ ก่อนที่จะติดอยู่เพราะน้ำท่วมฉับพลันปิดกั้นทางออก ชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่หลบหนีออกมาได้ทันเวลา ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอีก 7 คนที่เหลือ
ชาวลาว 5 คนจาก 7 คนที่ถูกพบว่ายังมีชีวิตอยู่เมื่อวันพุธ (27) พวกเขาถูกระบุว่าชื่อ คำหล้า มืด อี อิ่ง และแล่น แต่ยังไม่ชัดเจนว่าคนใดในกลุ่มนี้ที่อพยพออกมาเมื่อคืนวันศุกร์
ชายเหล่านี้ได้รับน้ำ อาหารอ่อน และผ้าห่มฟอยล์เพื่อให้ความอบอุ่น แม้ว่าวิดีโอที่ถ่ายภาพในถ้ำจะบ่งชี้ว่าสภาพของพวกเขายังคงแย่ลงเรื่อยๆ
ทีมกู้ภัยจากลาวและไทยได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานจากญี่ปุ่นและมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากอินโดนีเซีย ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุในแขวงไซสมบูน ทางภาคกลาง ที่อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร เพื่อร่วมช่วยเหลือด้วย
หลายคนในจำนวนนี้เคยเข้าร่วมในปฏิบัติการกู้ภัยในถ้ำหลวงที่ซับซ้อนเมื่อปี 2561 ที่จ.เชียงราย
ในคลิปวิดีโอที่ถ่ายในวันศุกร์ ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนการอพยพชายคนแรกจะเริ่มต้นขึ้น เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ หัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ ได้อธิบายถึงความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในปฏิบัติการนี้
ทีมกู้ภัยได้จัดตั้งสถานีในโถงขนาดใหญ่ภายในถ้ำ ที่เข้าถึงได้โดยต้องผ่านทางเดินแคบ ที่คดเคี้ยว และมีน้ำท่วมขังยาวกว่า 200 เมตร ผนังถ้ำขรุขระ จากจุดนั้นนักดำน้ำต้องดำลงไปในอุโมงค์ที่น้ำท่วมขังอีกประมาณ 30 เมตร ก่อนจะไปถึงผู้ที่ติดอยู่ข้างใน
“การดำน้ำในถ้ำนั้น มีประเด็นเรื่องอุณหภูมิ พื้นที่แคบ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการจัดการกับความตื่นตระหนกของผู้รอดชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องยาก แต่เราต้องทำ” เก่งกาจ กล่าว
ทีมกู้ภัยมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องนำทางผู้รอดชีวิตที่ไม่มีทักษะการดำน้ำในน้ำที่มองไม่เห็น
คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นนักดำน้ำชาววไทยและฟินแลนด์กำลังสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ รวมถึงเทคนิคการหายใจใต้น้ำแก่ผู้รอดชีวิต
“ตลอดทาง ต้องหายใจผ่านทางปากเท่านั้น ห้ามหายใจทางจมูกเด็ดขาด เข้าใจไหม?” นรเศรษฐ์ นักดำน้ำไทย กล่าวระหว่างการสอน
เก่งกาจกล่าวว่าทีมวางแผนที่จะสำรวจพื้นที่ลึกเข้าไปในถ้ำอีกประมาณ 20-25 เมตร จากจุดที่พบผู้รอดชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าบริเวณนั้นมีน้ำท่วมขังอย่างหนัก
“บริเวณนั้นมีน้ำมาก น้ำไหลไปที่นั่นเพราะมันลึกกว่าจุดนี้” เก่งกาจ กล่าว.