สหรัฐฯ เตรียมขายเครื่องบินขนส่งทางทหาร C-130 ให้เวียดนามเร็วๆ นี้

รอยเตอร์ - สหรัฐฯ จะขายเครื่องบินขนส่งทางทหาร ล็อกฮีด มาร์ติน C-130 ให้กับเวียดนามเป็นครั้งแรกในเร็วๆ นี้ ไมเคิล บอมการ์ทเนอร์ สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ ระบุ
บอมการ์ทเนอร์อธิบายว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นพัฒนาการที่สำคัญมาก และระบุว่าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งและเติบโตระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามเป็นกุญแจสำคัญสำหรับสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
รอยเตอร์เคยรายงานว่าทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับการขายเครื่องบินดังกล่าวแล้ว
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทล็อกฮีด มาร์ติน กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ยังไม่ตอบคำร้องขอความคิดเห็นในทันทีจากรอยเตอร์
เครื่องบิน C-130 สามารถบรรทุกทหาร ยุทโธปกรณ์ และเสบียงต่างๆ ได้ และจะช่วยเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของเวียดนามในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดบริเวณพรมแดนทะเลจีนใต้กับจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น
การส่งออกด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ต่อเวียดนามยังคงมีจำกัดนับตั้งแต่มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรในปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นเรือหน่วยยามชายฝั่ง และเครื่องบินฝึก ซึ่งความกังวลเกี่ยวกับต้นทุน การอุนมัติจากรัฐบาล และความเข้ากันได้กับยุทโธปกรณ์ทางทหารที่มีอยู่เดิมทำให้การทำธุรกรรมเช่นนี้ชะลอตัว.