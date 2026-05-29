"ทองลุน สีสุลิด" เตรียมบินไปพบ"สี จิ้นผิง"อีกครั้ง2-6 มิถุนายนนี้

MGR Online - "ทองลุน สีสุลิด" ประธานประเทศลาว เตรียมบินไปพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อีกครั้ง 2-6 มิถุนายนนี้ หลัง 6 เดือนที่ผ่านมา แกนนำระดับสูงของลาว เดินทางไปจีนถี่ยิบ
เช้าวันนี้ (29 พ.ค. 69) หนังสือพิมพ์ประชาชน สื่อทางการของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว รายงานว่า ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2569 ที่จะถึงนี้ นายทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่ คณะบริหารศูนย์กลางพรรค ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยภรรยา และคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาล มีกำหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์ และประธานาธิบดี จีน
การเดินทางไปจีนของนายทองลุนครั้งนี้ เพื่อสืบต่อสายสัมพันธ์และความร่วมมือแบบคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้าน และคู่ร่วมชะตากรรมลาว-จีน , จีน-ลาว ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับสูงกว่าเก่า
6 เดือนที่แล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ประธานประเทศลาว เพิ่งได้พบและหารือสองฝ่ายกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่นครปักกิ่ง หลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้(SCO) 2025 ที่นครเทียนจิน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน
ตั้งแต่ต้นปี 2569 เป็นต้นมา ผู้บริหารระดับสูงของลาวก็ได้เดินทางไปจีนเพื่อพบกับแกนนำคนสำคัญในรัฐบาลจีนอีกหลายครั้ง เช่น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรี ผู้ประจำการรัฐบาล ได้เดินทางไปนครปักกิ่งในฐานะทูตพิเศษของนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว เพื่อเข้าพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา รายงานว่านายสะเหลิมไซได้แจ้งให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ทราบถึงผลการประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่ 12 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว พร้อมยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวว่าลาวจะสนับสนุนข้อริเริ่มสำคัญต่างๆที่เสนอโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ของลาว ได้เดินทางไปยังนครซูโจว มณฑลเจียงซู เพื่อพบกับนายหวัง เหวินเทา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีน เพื่อหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ
ตามรายละเอียดที่เสนอโดยเพจข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่าย ได้พิจารณาตัวเลขการค้าของจีนและลาวในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก 4.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 เป็น 8.80 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 โดยสินค้าหลักที่ลาวส่งออกไปจีน ได้แก่ ทองคำแท่ง เกลือโปแตช เยื่อกระดาษ แร่เหล็ก ยางพารา แป้งมันสำปะหลัง และผลไม้ ส่วนสินค้าที่ลาวนำเข้าจากจีนเป็นหลัก ประกอบด้วย เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์เคมี ยานพาหนะทางบก เหล็กกล้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และปุ๋ย
การพบปะกันครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาว กับกระทรวงพาณิชย์จีน มีข้อตกลงร่วมกันว่า จีนจะจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้ลาวเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแก่ลาว สนับสนุนให้ในประเทศลาวเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า(EV)ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าจุดแข็งของจีน รวมถึงหารือเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟลาว-จีน เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของลาว