อาสาฯเผยภารกิจช่วย 7 ชาวลาวติดถ้ำไม่ง่าย ทีมนักดำน้ำเฉพาะทางชุดใหม่มุ่งหน้าสมทบ

รอยเตอร์ - กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยชาวไทยเปิดเผยในวันศุกร์ (29) ว่าทีมดำน้ำเฉพาะทางกำลังมุ่งหน้ามายังภาคกลางของลาว เพื่อช่วยเหลือชาวลาว 7 คนที่ติดอยู่ในถ้ำ หลังจากฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ชาวลาว 7 คน ได้เข้าไปในถ้ำที่อยู่ในพื้นที่ของแขวงไซสมบูน เพื่อขุดหาทองคำ แต่ทางออกถูกปิดกั้น ซึ่งทีมอาสาสมัครจากไทยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัยตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์
ในกลุ่มกำลังเสริมใหม่นี้ประกอบด้วย โรบิน คูเอสต้า จากฝรั่งเศส ออดิตา ฮาร์โซโน จากอินโดนีเซีย โยชิทากะ อิซาจิ จากญี่ปุ่น นฤชิต เกียรติมณีศรี จากไทย และจอช ริชาร์ด จากออสเตรเลีย กลุ่มอาสาสมัครโพสต์บนเฟซบุ๊ก
เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ หัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมที่เข้าร่วมในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ด้วยนั้นกล่าวในโพสต์เฟซบุ๊กว่า สุขภาพของผู้รอดชีวิตกำลังถดถอยลงขณะที่พวกเขารอการอพยพ
“ปฏิบัติการกู้ภัยมีความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะต้องเคลื่อนย้ายพวกเขาผ่านทางเดินแคบๆ ที่ทอดยาวหลายร้อยเมตร และต้องดำน้ำ” เก่งกาจ กล่าว
ภาพวิดีโอที่ถ่ายเมื่อวันพฤหัสฯ โดยนรเศรษฐ์ ปาละสิงห์ นักดำน้ำไทยอีกคนหนึ่ง แสดงให้เห็นผู้รอดชีวิตนั่งอยู่บนโขดหินลึกเข้าไปในถ้ำและร้องไห้ด้วยความโล่งอก
ทีมของนรเศรษฐ์พบผู้ประสบภัย 5 คน จากทั้งหมด 7 คน โดยในคลิปวิดีโอเขาบอกกับทั้ง 5 คนว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำอาหารเข้าไปในถ้ำขณะเดียวกันก็กำลังพยายามสูบน้ำออก.