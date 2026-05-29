ชาวนาพม่าระทม ความขัดแย้งอิหร่านทำขาดแคลนปุ๋ย-น้ำมัน ซ้ำเติมวิกฤตสงครามกลางเมือง

เอเอฟพี - ภายใต้ท้องฟ้าในฤดูมรสุมที่เต็มไปด้วยสายฝน เกษตรกรปลูกข้าวในพม่ากำลังดูแลนาข้าวของตนอย่างหดหู่ใจ ด้วยความไม่แน่ใจว่าฝนที่ตกหนักจะนำมาซึ่งผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์หรือไม่ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงและปุ๋ยที่เกิดจากสงครามอิหร่าน
“ถ้าราคายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ ผมคงจะต้องเป็นขอทาน” โซ นาย เกษตรกรชาวพม่ากล่าว ขณะนั่งอยู่บนกระสอบข้าว มองไปยังที่ดินเช่าประมาณ 75 ไร่ นอกเมืองกอมู
“ผมอาจเลิกทำอาชีพเกษตรกร แต่การปลูกข้าวคือสิ่งที่ผมรัก” ชายวัย 49 ปีกล่าวกับเอเอฟพี ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกทั่วภาคใต้ของพม่า
สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ยังคงส่งผลกระทบต่ออุปทานทั่วโลก แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่ก็ตาม ความขัดแย้งที่ปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภูมิภาคเอเชีย ที่เป็นจุดหมายปลายทางของน้ำมันถึง 80% ที่ขนส่งทางทะเล ตามรายงานขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ
พม่าที่กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมท่ามกลางสงครามกลางเมืองอยู่แล้ว ก็ยิ่งเปราะบางลงไปอีก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 90% ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ
ปุ๋ยเคมีมากถึง 95% ที่ผลิตได้มากมายในอ่าวเปอร์เซียโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการสังเคราะห์แอมโมเนีย ก็ต้องนำเข้าเช่นกัน ตามรายงานของโครงการอาหารโลก (WFP) ของสหประชาชาติ
ราคาสินค้าทั้งสองชนิดพุ่งสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรพม่าต้องดิ้นรนหาเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องไถพรวนดิน หรือซื้อปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นกล้าในช่วงเวลาสำคัญของปฏิทินการเกษตร
โครงการอาหารโลกเตือนว่า การลดการใช้ปุ๋ยลง 50% อาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 15% ในพม่า ประเทศที่มีความไม่มีมั่นคงทางอาหารอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว
“สถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดที่เราเคยเผชิญมา ความหวังของผมไม่มีอะไรเลยนอกจากนาข้าว” โซ นาย กล่าว
ส่วนนาข้าวของโม อ่อง ที่อยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซที่กำลังเผชิญวิกฤตไปกว่า 4,000 กิโลเมตร ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการขนส่งทางเรือทั่วโลก
เขาหว่านเมล็ดพืชลงบนผืนดินโคลน แต่มีแผนที่ประหยัดปุ๋ยโดยใช้เพียงครึ่งกระสอบต่อเอเคอร์ในปีนี้ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งใน 6 ของปริมาณที่พืชผลต้องการเพื่อเจริญเติบโต
“ผมทำเพราะผมมีที่ดิน แต่ตอนนี้ผมไม่อยากทำแล้ว ผมไม่มีความตั้งใจที่จะทำต่อถ้าหากสถานการณ์นี้ยังไม่จบลง” ชายวัย 53 ปี กล่าว
ราคาปุ๋ย 1 กระสอบหนัก 50 กิโลกรัม พุ่งสูงขึ้นถึง 5 เท่า โดยปัจจุบันมีราคาสูงถึง 200,000 จ๊าต (48 ดอลลาร์สหรัฐ)
โม อ่อง ทำงานด้วยมือเปล่าในโคลนที่ดูดซับน้ำได้ดีในนาข้าวที่ชื้นแฉะ แต่ปัจจุบันงานของเขาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และงานบัญชีที่ซับซ้อน เนื่องจากเขาต้องดิ้นรนจัดการกับวงจรหนี้ดอกเบี้ยสูงที่เลวร้ายลงจากสงครามตะวันออกกลางที่อยู่ห่างไกล
การซื้อปุ๋ยด้วยเครดิตและจ่ายเงินหลังจากเก็บเกี่ยวเป็นเรื่องปกติ แต่ปีนี้ โม อ่อง วิตกกังวลว่าจำนวนเงินจะไม่ลงตัว
“ผมไม่คิดว่ารายจ่ายและรายรับจะเท่ากัน ก่อนหน้านี้เราอยู่ได้สบาย ดูแลพ่อแม่ได้ ไปเที่ยวสังสรรค์ได้ ครอบครัวของเราสงบสุขและมีความสุข แต่ทั้งหมดนั้นกำลังหายไป” โม อ่อง กล่าว
พม่าเคยเป็นแหล่งผลิตข้าวสำคัญของโลก โดยส่งออกข้าวมากกว่าประเทศใดๆ ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
แต่ความขัดแย้งและความไม่มั่นคงหลายทศวรรษหลังได้รับเอกราชและสงครามกลางเมืองที่ปะทุขึ้นจากการรัฐประหารในปี 2564 ได้ทำลายภาคเกษตรกรรมของประเทศ
การรัฐประหารได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมอย่างมากของพม่า ซึ่งยังคงถูกควบคุมตัว และเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตกอมู
ACLED กลุ่มผู้สังเกตการณ์ระบุว่า สงครามที่เกิดขึ้นได้คร่าผู้คนไปมากกว่า 90,000 คนจากทุกฝ่าย และทำให้ประชาชนต้องพลัดถิ่นมากกว่า 3.7 ล้านคน ตามรายงานของสหประชาชาติ
สหประชาชาติอธิบายว่าพม่าเป็นประเทศที่จมอยู่ในวิกฤตหลายด้าน โดยมีผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นอีกชั้นหนึ่งของการถดถอย
แต่อย่างไรก็ตาม อาจยังมีปัญหาอื่นรออยู่ข้างหน้าอีก
นักพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะนำมาซึ่งคลื่นความร้อนและภัยแล้งในพื้นที่บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปรากฏการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มขึ้นอย่างเร็วที่สุดในเดือนนี้ ที่เป็นอีกหนึ่งภาวะช็อกระดับโลกที่มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อพม่าที่เปราะบาง
“ถ้าหากเรายังอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไป เกษตรกรอาจหายไปจากประเทศ เราไม่ต้องการให้คนรุ่นหลังอ่านประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความสงสัยว่าเกษตรกรเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่” ซู ซู นเว ประธานสหภาพเกษตรกรพม่ากล่าว