“มินอ่องหล่าย” เตรียมเยือนอินเดียในฐานะประธานาธิบดีเป็นครั้งแรก

เอเอฟพี - พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีพม่า จะเดินทางเยือนอินเดียในวันเสาร์นี้ เป็นเวลา 5 วัน ที่เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเขานับตั้งแต่ขึ้นเป็นผู้นำพลเรือน นิวเดลีระบุ
กระทรวงการต่างประเทศของพม่า ที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสฯ เกี่ยวกับการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้ ระบุว่าพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย จะเดินทางไปพร้อมกับคณะผู้แทนที่ประกอบด้วยรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อื่นๆ
กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียระบุว่าการเยือนจะมีขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพุธ
อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าจะหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี และพบกับตัวแทนภาคธุรกิจ ตามที่รัฐบาลทั้งสองระบุ พม่ายังกล่าวอีกว่ามีแผนที่จะพบกับประธานาธิบดีเทราปที เมอร์มู ของอินเดียด้วย
นิวเดลีกล่าวว่า การเยือนครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์หลายด้านระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหาร เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของพม่าในเดือนเม.ย. โดยเขายังคงปกครองประเทศต่อด้วยตำแหน่งพลเรือนอีก 5 ปี หลังจากยึดอำนาจด้วยการรัฐประหาร
ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพ เขาได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในปี 2564 จับกุมผู้นำประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมและจุดชนวนสงครามกลางเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่
หลังจากปกครองด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จมาเป็นเวลา 5 ปี พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้จัดการเลือกตั้งที่สิ้นสุดลงในเดือนม.ค. โดยไม่รวมพรรคของอองซานซูจี และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ
การเลือกตั้งนี้ทำให้พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย และพันธมิตรทางทหารในรัฐสภาได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย ซึ่งสนับสนุนเขาให้ดำรงตำแหน่งสูงสุด
พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของเขามีผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง จีน อินเดีย และไทย รวมถึงอีก 20 ประเทศเข้าร่วม ตามการระบุของเจ้าหน้าที่รัฐสภา.