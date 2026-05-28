“มินอ่องหล่าย” เตรียมเยือนอินเดียในฐานะประธานาธิบดีเป็นครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเอฟพี - พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีพม่า จะเดินทางเยือนอินเดียในวันเสาร์นี้ เป็นเวลา 5 วัน ที่เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเขานับตั้งแต่ขึ้นเป็นผู้นำพลเรือน นิวเดลีระบุ

กระทรวงการต่างประเทศของพม่า ที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสฯ เกี่ยวกับการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้ ระบุว่าพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย จะเดินทางไปพร้อมกับคณะผู้แทนที่ประกอบด้วยรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียระบุว่าการเยือนจะมีขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพุธ

อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าจะหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี และพบกับตัวแทนภาคธุรกิจ ตามที่รัฐบาลทั้งสองระบุ พม่ายังกล่าวอีกว่ามีแผนที่จะพบกับประธานาธิบดีเทราปที เมอร์มู ของอินเดียด้วย

นิวเดลีกล่าวว่า การเยือนครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์หลายด้านระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหาร เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของพม่าในเดือนเม.ย. โดยเขายังคงปกครองประเทศต่อด้วยตำแหน่งพลเรือนอีก 5 ปี หลังจากยึดอำนาจด้วยการรัฐประหาร

ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพ เขาได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในปี 2564 จับกุมผู้นำประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมและจุดชนวนสงครามกลางเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่

หลังจากปกครองด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จมาเป็นเวลา 5 ปี พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้จัดการเลือกตั้งที่สิ้นสุดลงในเดือนม.ค. โดยไม่รวมพรรคของอองซานซูจี และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ

การเลือกตั้งนี้ทำให้พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย และพันธมิตรทางทหารในรัฐสภาได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย ซึ่งสนับสนุนเขาให้ดำรงตำแหน่งสูงสุด

พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของเขามีผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง จีน อินเดีย และไทย รวมถึงอีก 20 ประเทศเข้าร่วม ตามการระบุของเจ้าหน้าที่รัฐสภา.