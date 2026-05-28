สถานทูตหลายชาติร้องกัมพูชาคืนสิทธิการเมืองให้อดีตผู้นำฝ่ายค้านหลังพ้นโทษ

MGR Online - สถานทูตต่างประเทศหลายแห่งในกรุงพนมเปญได้แสดงความยินดีต่อการพระราชทานอภัยโทษแก่ เกิม โสกา อดีตผู้นำฝ่ายค้าน จากโทษจำคุก 27 ปีของเขา แต่เรียกร้องให้คืนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้กับเขาอย่างเต็มที่
การพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ได้ยกเลิกโทษจำคุกส่วนใหญ่ของเกิม โสกา ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินว่าเขามีความผิดฐานกบฎ และยุติการถูกกักบริเวณในบ้านเป็นเวลาหลายปี หลังจากถูกจับกุมในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของศาลยังคงมีผลอยู่ โดยเขาถูกห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา 5 ปี ตามพระราชกฤษฎีกาที่ลงนามโดยฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐ ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
สถานทูตแรกที่ออกมาแสดงปฏิกริยาคือ เยอรมนี โดยเอกอัครราชทูตสเตฟาน เมสเซอเรอร์ กล่าวว่าการพระราชทานอภัยโทษนี้เป็นก้าวแรกในเชิงบวกสู่พื้นที่ทางพลเมืองและการเมืองที่เปิดกว้างและเป็นธรรมในประเทศ และเขาให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนประชาธิปไตยต่อไป
“เยอรมนียังคงมุ่งมั่นในความร่วมมืออันยาวนานกับกัมพูชา และสนับสนุนการพัฒนาอย่างสันติ มั่งคั่ง และเป็นประชาธิปไตย” เอกอัครราชทูตเมสเซอเรอร์ กล่าว
ด้านสถานทูตอังกฤษได้ออกคำแถลงเรียกร้องให้คืนเสรีภาพทางการเมืองให้กับเกิม โสกา
“ในบริบทนี้ เรายินดีกับการพระราชทานอภัยโทษต่อโทษจำคุกของเขา” สถานทูตอังกฤษระบุ
เดเร็ก ยิป เอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นพัฒนาการที่สำคัญและเป็นหนทางสำหรับ เกิม โสกา และประเทศชาติ และเขาหวังจะได้เห็นความคืบหน้าในเชิงบวกเพิ่มเติมในคดีของเขา
“เรายังคงสนับสนุนให้กัมพูชาส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง และพร้อมสนับสนุนกัมพูชาให้บรรลุเป้าหมายนี้” เดเร็ก ยิป กล่าว
สถานทูตฝรั่งเศสได้แสดงความยินดีกับการพระราชทานอภัยโทษบางส่วนเช่นกัน โดยระบุว่าฝรั่งเศสย้ำถึงความยึดมั่นในหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแบบพหุภาคีในกัมพูชาและทุกแห่งในโลก
แคนาดาก็ยินดีกับการตัดสินใจนี้ แต่เรียกร้องให้คืนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเกิม โสกา และรักษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างครอบคลุม
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าจังหวะเวลาและขอบเขตของการอภัยโทษ บ่งชี้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามลดแรงกดดัน โดยไม่เปลี่ยนแปลงสมดุลทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามฝ่ายตรงข้าม
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ศาลอุทธรณ์ได้ยืนยันคำพิพากษาลงโทษของเกิม โสกา ในปี 2566 ที่ได้ขยายโทษจำคุก 27 ปีของเขาออกไป และยังคงถูกกักบริเวณในบ้าน พร้อมทั้งห้ามเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา 5 ปี
เกิม โสกา อดีตผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชาที่ถูกยุบไปแล้ว ถูกจับกุมตัวในปี 2560 และถูกตัดสินว่ามีความผิดจากข้อกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติระหว่างปี 2536-2560 เขาได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวภายใต้การควบคุมของศาล ที่เทียบเท่ากับการกักบริเวณในบ้าน ในเดือนก.ย. 2561
การจับกุมเกิม โสกา ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเป็นเวลาหลายปี ที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลตะวันตกประณามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมือง.