บินรบพม่าโฉบลงมาขู่ใกล้ชิดถึง 6 รอบ ขณะเจ้ายอดศึกกำลังพบกับชาวบ้านโขหลำ

MGR Online - ทอ.พม่าส่งเครื่องบินรบโฉบลงใกล้ผืนดินถึง 6 รอบ ขณะเจ้ายอดศึกกำลังพบปะกับชาวบ้านโขหลำ กองทัพอ้างเป็นการฝึกบินปกติ ไม่ได้ต้องการข่มขู่ ขณะที่เจ้ายอดศึกเตือนทหารทัพฉานใต้ให้นิ่ง เหตุอยู่ในช่วงการเจรจาสันติภาพ
วานนี้ (27 พ.ค. 69) เมื่อเวลาประมาณ 10.05น. ขณะที่ พล.อ.เจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS/SSA) หรือ กองทัพรัฐฉานใต้ กำลังเดินตรวจเยี่ยม พบปะกับประชาชนในพื้นที่บ้านนาง ตำบลโขอุต เมืองโขหลำ ปรากฏว่าได้มีเครื่องบินรบของกองทัพอากาศพม่าลำหนึ่ง บินโฉบลงมาใกล้กับบริเวณที่ พล.อ.เจ้ายอดศึกกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่
ตามรายงานของสำนักข่าว Tai Freedom เครื่องบินรบลำดังกล่าว เป็นเครื่อง MTX แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นรุ่น 1A หรือ 1B โดยเครื่องบินลำนี้ได้บินวนเวียนอยู่เหนือพื้นที่ซึ่ง พล.อ.เจ้ายอดศึกกำลังพบปะกับชาวบ้าน และได้บินโฉบลงมาใกล้พื้นดินที่ พล.อ.เจ้ายอดศึกและชาวบ้านรวมตัวกันอยู่ถึง 6 รอบด้วยกัน เหมือนต้องการข่มขู่ให้ชาวบ้านแตกตื่นตกใจ
สำหรับเครื่องบิน MTX 1A และ 1B เป็นเครื่องบินรบตรวจการณ์และโจมตีเบาที่กองทัพอากาศพม่าได้พัฒนาขึ้นมาใช้เอง เพื่อลดการพึ่งพาการซื้ออาวุธ ยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ เริ่มนำเข้าประจำการณ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
ตำบลโขอุต เมืองโขหลำ ขึ้นกับอำเภอน้ำจ๋าง จังหวัดดอยแหลม ภาคใต้ของรัฐฉาน ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัฐฉานใต้
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา พล.อ.เจ้ายอดศึกและนางเหลินคำ ภรรยา พร้อมผู้นำสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ได้เดินทางไปประกอบพิธียกยอดฉัตรเจดีย์สร้างใหม่ ที่บ้านนาวอน ตำบลนาวอน อำเภอเมืองปั่น จังหวัดลางเคอ จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยม พบปะชาวบ้านตามแนวทาง จนมาถึงบ้านนาง ตำบลโขอุต เมืองโขหลำ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 พฤษภาคม และได้ออกมาพบกับชาวบ้านนางในช่วงเช้า และถูกกองทัพอากาศพม่าแสดงอำนาจข่มขู่ โดยส่งเครื่องบินรบ MTX บินโฉบลงมาใกล้ๆถึง 6 รอบ ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หลังจากถูกกองทัพพม่าแสดงท่าทีข่มขู่ออกมาเช่นนี้ พล.อ.เจ้ายอดศึกได้สั่งกำลังพลของกองทัพรัฐฉานใต้ให้นิ่ง ห้ามออกมาแสดงท่าทีหรือตอบโต้ใดๆ เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างที่ อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดีเมียนมา กำลังเชื้อเชิญกองกำลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆทั่วประเทศ ให้ส่งตัวแทนไปเจรจาสันติภาพกับกองทัพพม่า
สำนักข่าว Tai Freedom รายงานว่า กองทัพพม่าได้ออกมาชี้แจงกรณีเครื่องบินรบ MTX บินโฉบลงมาขณะที่ พล.อ.เจ้ายอดศึก กำลังพบปะกับชาวบ้านในเมืองโขหลำว่า เป็นการฝึกบินตามปกติของนักบินกองทัพอากาศ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการข่มขู่แต่อย่างใด