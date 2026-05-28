ซัมซุงวางแผนสร้างโรงงานทดสอบชิป 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเวียดนาม

รอยเตอร์ - บริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ วางแผนที่จะลงทุน 39 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเวียดนาม เพื่อสร้างโรงงานทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ ตามเอกสารข้อเสนอของบริษัท การขยายธุรกิจที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลกที่เกิดจากความต้องการ AI พุ่งสูง
โรงงานแห่งใหม่นี้ ที่เริ่มการก่อสร้างแล้วในนิคมอุตสาหกรรมห่างจากกรุงฮานอยไปทางเหนือราว 60 กิโลเมตร มีกำหนดเริ่มดำเนินการในเดือนพ.ย. 2570 เอกสารที่ส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นในเดือนเม.ย. และได้รับการตรวจสอบโดยรอยเตอร์ระบุ
โรงงานนี้จะเป็นโรงงานทดสอบชิปแห่งแรกของซัมซุงในเวียดนาม โดยความต้องการชิปหน่วยความจำจำนวนมากจากผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูล AI ส่งผลให้อุปทานขาดแคลนสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และยานยนต์
เอกสารระบุว่าโรงงานแห่งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ชิปรุ่นดั้งเดิม และแม้ว่าชิปหน่วยความจำที่ใช้งานมานานแล้วจะมีความสำคัญน้อยกว่าสำหรับห่วงโซ่อุปทาน AI แต่ก็กำลังขาดแคลนอย่างรุนแรงเช่นกัน เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ทุ่มกำลังการผลิตมากขึ้นในการผลิตชิป AI
โรงงานแห่งใหม่นี้จะมีกำลังการผลิตต่อปีที่ 153,300 ล้านกิกะบิต สำหรับชิป DRAM และอีก 255,600 ล้านกิกะบิต สำหรับชิปหน่วยความจำ NAND ตามข้อเสนอที่ส่งเพื่อขออนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการก่อสร้าง
รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดการลงทุนของซัมซุงในโครงการนี้ กำลังการผลิต และระยะเวลาการผลิตยังไม่เคยมีการรายงานมาก่อน และซัมซุงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการประชาชนจ.ท้ายเหวียน ที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ไม่ได้ตอบคำขอแสดงความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในเรื่องนี้
การลงทุนได้รับการอนุมัติจากทางการเวียดนามในเดือนมี.ค. และซัมซุงตั้งใจที่จะนำกำไรจากโครงการ “หากมี” กลับมาลงทุนสูงถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโรงงานแห่งที่ 2 ที่อาจเกิดขึ้น เอกสารระบุ
ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าโรงงานได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดแล้วหรือไม่ หรือยังคงเจรจาหารือกับทางการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ ในเวียดนามมักเริ่มงานก่อสร้างเบื้องต้นในขณะที่รอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
วิศวกรและพนักงานของซัมซุงกว่า 200 คน ได้ทำงานในพื้นที่โครงการนี้มาอย่างน้อยตั้งแต่เดือนเม.ย. แล้ว ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว
ผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์ได้สังเกตเห็นรถก่อสร้างขนาดใหญ่และคนงานอยู่ในพื้นที่ระหว่างการเยี่ยมชมในสัปดาห์นี้ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ของซัมซุง
กลุ่มบริษัทเกาหลีใต้แห่งนี้ เป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในเวียดนามอยู่แล้ว โดยได้ลงทุนไปแล้วกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในหลายๆ โครงการตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ โรงงานแห่งใหม่นี้กำลังถูกสร้างขึ้นติดกับศูนย์โรงงานขนาดใหญ่ที่บริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสมาร์ทโฟนและแท็ปเลต
เวียดนามยังเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ขั้นปลาย ที่ใช้แรงงานเป็นหลักและมีความซับซ้อนน้อยกว่าการผลิตชิป โดยประเทศนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานประกอบ บรรจุภัณฑ์ และทดสอบ ของบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ที่รวมถึง Intel, Amkor Technology และ Hana Micron
เอกสารระบุว่า การทดสอบเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายในการผลิตชิป ที่จะตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์ที่ประกอบและบรรจุภัณฑ์แล้ว เพื่อหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นก่อนการจัดส่ง.