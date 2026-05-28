สหรัฐฯ จ่อฟันภาษีเวียดนาม สินค้าปลอม-ละเมิดลิขสิทธิ์ยังเกลื่อนตลาด แม้ทางการเร่งปราบปราม

รอยเตอร์ - ที่ตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งชานกรุงฮานอย การค้าขายสินค้าลอกเลียนแบบยังคงคึกคัก แม้รัฐบาลจะดำเนินการปราบปราม และมีภัยคุกคามจากการเรียกเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ก็ตาม
“ตำรวจมาปีละครั้งพร้อมกับทีมงานทีวี พวกเขาถ่ายทำตอนยึดร้าน และหลังจากนั้นก็กลับมาทำธุรกิจตามปกติ” แม่ค้าร้านขายเสื้อโปโล Ralph Lauren ปลอมในตลาดค้าส่งนีงเฮียบ กรุงฮานอย กล่าว
ตลาดค้าส่งนีงเฮียบ เป็นหนึ่งในตลาดอื้อฉาวประมาณ 30 แห่งทั่วโลก ที่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ระบุในรายงานประจำปีฉบับล่าสุดเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบและการละเมิดลิขสิทธิ์
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ยังติดธงกับเว็บไซต์สตรีมมิ่ง เช่น MyFlixerz ที่เชื่อว่าดำเนินการจากเวียดนาม และดึงดูดผู้เข้าชมหลายร้อยล้านคนต่อเดือนจากทั่วโลก โดยการนำเสนอภาพยนตร์และซีรีส์โทรทัศน์ละเมิดลิขสิทธิ์ แม้จะมีการประกาศปราบปรามแล้วก็ตาม แต่เว็บไซต์เหล่านี้ยังคงเข้าถึงได้จนถึงวันที่ 27 พ.ค.
USTR และกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์
วอชิงตันมองว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเวียดนามเป็นเรื่องร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. สหรัฐฯ ได้กำหนดให้เวียดนามเป็นผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร้ายแรงที่สุดในโลก และเตือนว่าอาจเริ่มการสอบสวนภายในสิ้นเดือนนี้ ที่อาจนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีการค้า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ส่งผลให้สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับฮานอย 54,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าการขาดดุลการค้ากับผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างจีนและเม็กซิโก ตามข้อมูลของสหรัฐฯ ซึ่งรัฐบาลทรัมป์กล่าวซ้ำๆ ว่าต้องการลดการขาดดุลการค้า
หลังจากเวียดนามถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาในเดือนเม.ย. โดยเป็นประเทศเดียวในรอบ 13 ปี ที่ถูกเพิ่มเข้าในหมวดหมู่ที่แย่ที่สุดของการจัดอันดับของสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเวียดนามได้พยายามอย่างหนักในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและเรียกร้องให้สหรัฐฯ ประเมินอย่างเที่ยงตรงและสมดุลต่อความพยายามและความสำเร็จของเวียดนาม
หลังจากการประกาศของ USTR รัฐบาลเวียดนามได้เริ่มดำเนินการปราบปรามสินค้าลอกเลียนแบบและการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-30 พ.ค.
เวียดนามเคยดำเนินการปราบปรามในลักษณะเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว หลังจากรัฐบาลทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเวียดนาม 46% ซึ่งต่อมาลดลงเหลือ 10% เวียดนามได้เจรจากับวอชิงตัน ที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อทำข้อตกลงทางการค้าในช่วงปีที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์ได้ไปเยือนตลาดค้าส่งนีงเฮียบ 2 ครั้งในเดือนนี้ คือช่วงก่อนการปราบปรามและในวันที่ 25 พ.ค. และได้พูดคุยกับเจ้าของแผงประมาณ 10 คน ทุกคนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเป็นประจำ แต่ผลกระทบอย่างยั่งยืนนั้นมีจำกัด
ผู้ขายรายหนึ่งกล่าวว่าตำรวจเพิ่งมาตรวจสอบ ทำให้ร้านค้าบางร้านลดการจัดแสดงสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์เนม แต่กล่าวเสริมว่า สินค้าลอกเลียนแบบนั้นยังคงมีอยู่ในสต็อกหากมีคำสั่งซื้อ
ผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์พบเห็นแผงขายสินค้าหลายสิบแผงที่ขายเสื้อผ้าลอกเลียนแบบแบรนด์ดังต่างๆ เช่น Ralph Lauren, Calvin Klein, Gucci, Gap และ Alo Yoga โดยสินค้าหลายชิ้นมีป้ายระบุผู้ผลิตเป็นภาษาจีน เมื่อสอบถาม คนขายยอมรับว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ ส่วนใหญ่นำเข้าจากกว่างโจว ประเทศจีน และมีส่วนน้อยที่ผลิตในเวียดนาม
การปราบปรามในอดีตส่งผลกระทบอย่างจำกัด แม้ผู้ค้าบางรายกล่าวว่าความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายและระบบภาษีใหม่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ขณะเดียวกัน ที่ตลาดอีกแห่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์ ตำรวจได้เข้าตรวจค้นเมื่อปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังคงเปิดดำเนินการอยู่
คนขี่รถจักรยานยนต์ยังคงขับวนไปตามตรอกซอกซอยแคบๆ ของตลาดนีงเฮียบ เพื่อซื้อสินค้าไปขายต่อในใจกลางกรุงฮานอยและร้านค้าอื่นๆ
“ตราบใดที่ยังมีความต้องการ สินค้าก็ยังคงมีอยู่” คนขายรายหนึ่งกล่าว.