ทีมกู้ภัยไทยร้องขอถังออกซิเจนเพิ่มสำหรับภารกิจช่วยชาวลาวออกจากถ้ำ

รอยเตอร์ - หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครชาวไทยที่ช่วยเหลือชาวลาว 7 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำในลาวกล่าวว่าจำเป็นต้องใช้ถังออกซิเจนเพิ่มเพื่อปฏิบัติภารกิจกู้ภัยให้สำเร็จ
ชาวลาวทั้ง 7 คน เข้าไปในถ้ำในแขวงไซสมบูน ทางตอนกลางของลาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อค้นหาทองคำ แต่ดินถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันได้ปิดทางเข้าออกของพวกเขา ตามการรายงานของกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่และสื่อลาว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบผู้ประสบภัยแล้วอย่างน้อย 5 คน แต่ยังไม่มีใครได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ำ
“เราต้องการยืมถังออกซิเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และต้องการตั้งสถานีเติมออกซิเจนไว้ที่หน้าถ้ำ” เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ หัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรม โพสต์บนโซเชียลมีเดีย
อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ยังให้ข้อมูลแตกต่างกันเกี่ยวกับจำนวนผู้ประสบภัยที่พบตัวแล้ว
กลุ่มอาสาสมัครจากไทยกล่าวเมื่อวันพุธว่าพบตัวผู้ประสบภัยแล้ว 5 คน ขณะที่องค์กรอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อประชาชนของลาวกล่าวว่าพบตัวผู้สบภัยทั้ง 7 คนแล้ว และปลอดภัยดี
รายงานดังกล่าวยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในทันที
อาสาสมัครจากไทยได้เข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัยเมื่อวันอาทิตย์ รวมถึงนักดำน้ำที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัยเด็กชาย 12 คน และโค้ชฟุตบอลของพวกเขาออกจากถ้ำหลวง ในจ.เชียงราย เมื่อปี 2561
ปฏิบัติการกู้ภัยดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยมีนักดำน้ำชาวอังกฤษและชาติอื่นๆ เข้าร่วม รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯ และการสนับสนุนจากนานาชาติ.