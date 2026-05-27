กัมพูชาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตชาวจีน 6 ราย ข้อหาฆาตกรรมนักศึกษาเกาหลีใต้

เอเอฟพี - ศาลกัมพูชาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตชายชาวจีน 6 คน ที่มีรายงานว่าเป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ในข้อหาฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เมื่อปีก่อน
การทรมานและฆาตกรรมนักศึกษาในกัมพูชาทำให้เกิดเสียงประณามอย่างรุนแรงในเกาหลีใต้ ที่ได้ส่งคณะทำงานมายังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ เพื่อร่วมกันจัดการกับเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ข้ามชาติ
อุตสาหกรรมฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ขยายตัวอย่างมากในกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีชาวต่างชาติหลายพันคนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเรื่องความรักและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บางคนเต็มใจและบางคนถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงโดยกลุ่มอาชญากร ตามการะบุของผู้เชี่ยวชาญ
ศาลในจ.กัมปอต ได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตกับชายชาวจีน 6 คน ที่มีอายุระหว่าง 30-54 ปีในข้อหาฆาตกรรม การกระทำโหดร้าย และการฉ้อโกงผ่านกลุ่มอาชญากร คำแถลงของศาลระบุ
เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกล่าวว่าทั้ง 6 คนอยู่ในความควบคุมของกัมพูชาแล้ว
นักศึกษาชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งถูกลักพาตัวและทรมานโดยแก๊งอาชญากร และพบศพในรถกระบะเมื่อวันที่ 8 ส.ค. และจากผลการชันสูตรพลิกศพพบว่า เขาเสียชีวิตจากการถูกทรมานอย่างรุนแรง มีรอยฟกช้ำและบาดเจ็บหลายแห่งทั่วร่างกาย คำแถลงของศาลระบุ
ทางการกรุงโซลกล่าวว่าเหยื่อชาวเกาหลีใต้จำนวนมากในกัมพูชาถูกล่อลวงด้วยข้อเสนองานปลอมที่สัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนสูง และในเดือนต.ค. เกาหลีใต้สั่งห้ามพลเมืองของตนเดินทางไปยังพื้นที่บางส่วนของกัมพูชา รวมถึงพื้นที่ภูเขาโบกอร์ ในจ.กัมปอต หลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมนักศึกษา
โซลระบุในเดือนนั้นว่ามีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คน ทำงานอยู่ในขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาโดยมีเป้าหมายเป็นเหยื่อในเกาหลีใต้
ชาวเกาหลีใต้หลายสิบคนถูกควบคุมตัวในกัมพูชาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่เรียกว่า “การเชือดหมู” ที่เป็นวิธีการสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนที่จะขโมยเงิน และถูกส่งตัวกลับประเทศในเวลานั้น.