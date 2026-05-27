รมต.เขมรรับวิกฤตพลังงานเร่งกัมพูชาผลักดันแก้ข้อพิพาทกับไทย เข้าถึงแหล่งพลังงานใต้ทะเล 3 แสนล้านดอลลาร์

รอยเตอร์ - วิกฤตน้ำมันจากความขัดแย้งอิหร่านได้สร้างความเร่งด่วนใหม่ให้กัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลที่ยืดเยื้อกับไทยและปลดล็อกแหล่งพลังงานใต้ทะเลมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ รัฐมนตรีด้านพลังงานของกัมพูชากล่าวในวันพุธ (27)
การที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของโลก ได้เปลี่ยนความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าวให้กลายเป็นวิกฤตพลังงานโลกที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา
กัมพูชากำลังพึ่งพาแหล่งพลังงานหมุนเวียน รวมถึงพลังงานน้ำ และกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังเติบโต เพื่อรับมือกับวิกฤตในปัจจุบัน แต่ความหวังในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับสินทรัพย์เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มเติม แก้ว รัตนัค รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชากล่าวให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์
“ก่อนเกิดวิกฤต บางทีทุกประเทศอาจให้ความสนใจกับความมั่นคงด้านพลังงานน้อยกว่านี้ แต่วิกฤตที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเฉพาะแรงกดดันจากช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานของทุกประเทศมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น” แก้ว รัตนัค กล่าว
กัมพูชามีข้อพิพาทเรื่องพรมแดนกับไทย ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่ามานานหลายทศวรรษ ความขัดแย้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการสู้รบ 2 ครั้งเมื่อปีที่แล้ว และทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 150 คน ก่อนที่จะมีการหยุดยิงครั้งล่าสุดในเดือนธ.ค.
พื้นที่ประมาณ 27,000 ตารางกิโลเมตร ในอ่าวไทยที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ คาดว่ามีก๊าซธรรมชาติประมาณ 11 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ควบคู่ไปกับน้ำมันปริมาณมาก
บริษัทน้ำมันและก๊าซข้ามชาติรายใหญ่ รวมถึง TotalEnergies สนใจที่จะเริ่มกิจกรรมการสำรวจนอกชายฝั่ง หากประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับพื้นที่ทะเลในอ่าวไทยได้ แก้ว รัตนัค กล่าว และเสริมว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและกัมพูชา
แม้จะมีการประท้วงจากกัมพูชา รัฐบาลไทยได้ยกเลิกข้อตกลงร่วมกันในการสำรวจพลังงานนอกชายฝั่งที่มีอายุ 25 ปีฝ่ายเดียวในเดือนนี้ โดยให้เหตุผลว่ากรอบความร่วมมือดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า
ความเคลื่อนไหวของไทยหมายความว่ากัมพูชาจะต้องพึ่งพากระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล แก้ว รัตนัค ระบุ
“เราเห็นว่าการเลือกใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับของ UNCLOS เป็นหนทางเดียวที่เป็นไปได้ที่จะแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติและเป็นมิตร” รัฐมนตรีพลังงานกล่าว และเสริมว่ารัฐบาลกัมพูชามีแผนที่จะติดต่อฝ่ายไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับกลไกนี้
ภายใต้กระบวนการนี้ คณะผู้ไกล่เกลี่ยจะช่วยเหลือประเทศต่างๆ แก้ไขข้อพิพาท กระบวนการที่ติมอร์ตะวันออกใช้เป็นครั้งแรกในปี 2559 เพื่อตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลถาวรกับออสเตรเลีย
เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายปีในการสำรวจและพัฒนา แก้ว รัตนัค ระบุว่าการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนอย่างรวดเร็วจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
“หากคุณรออีกหลายสิบปี โอกาสที่จะดึงดูดเงินทุนเพื่อสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซอาจไม่มีแล้ว และบริษัทขนาดใหญ่ก็ตระหนักถึงเรื่องนี้” แก้ว รัตนัค กล่าว
หลังจากล่าช้ามาหลายปี กัมพูชาได้สกัดน้ำมันดิบครั้งแรกจากแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยเมื่อปลายปี 2563 ในโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและบริษัท KrisEnegy แต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมา บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ได้ประกาศว่าจะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี ทำให้เกิดเงามืดปกคลุมภาคส่วนที่รัฐบาลกัมพูชากระตือรือร้นที่จะฟื้นคืนกลับมา
“แม้ทั้งสองฝ่ายจะสามารถแก้ไขทุกอย่างได้ในวันนี้ แต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการเพิ่มทรัพยากรทางการเงินและเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการ” แก้ว รัตนัค กล่าว โดยอ้างถึงกัมพูชาและไทย.