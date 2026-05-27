กู้ภัยไทย-ลาวแจ้งข่าวพบชาวลาวติดถ้ำแล้ว 5 คน ปลอดภัยดี

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวลาวและไทยกล่าวในวันพุธ (27) ว่า พบผู้รอดชีวิติต 5 คน จากทั้งหมด 7 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมในลาวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ในลาวแล้ว
“เราพบผู้รอดชีวิต 5 คน และปลอดภัยดียังเหลืออีก 2 คน ที่เรากำลังค้นหาอยู่” กลุ่มกู้ภัยอาสาสมัครเพื่อประชาชนของลาวกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
“เวลา 16.30 น. เราพบเป้าหมายแล้ว เราพบ 5 คน และเรากำลังค้นหาอีก 2 คน” เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ หัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมจากไทย ระบุในโพสต์เฟซบุ๊ก
ขณะที่เพจ "ปอน จักรกฤษณ์" หนึ่งในทีมกู้ภัยได้โพสต์วิดีโอคลิปการพบตัวชาวลาวทั้ง 5 คนภายในถ้ำ พร้อมระบุว่า ทุกคนสุขภาพร่างกายยังเป็นปกติเพียงแต่อ่อนเพลียเท่านั้น หลังจากนี้ทีมกู้ภัยจะช่วยเหลือพาออกมาทีละคน และเร่งติดตามหาอีก 2 คนที่ยังไม่พบตัวต่อไป
สื่อของทางการลาว Lao Economic Daily ก็รายงานว่าพบผู้รอดชีวิต 5 คนเช่นกัน
ชาวบ้าน 7 คน ได้เข้าไปในถ้ำในแขวงไซสมบูน ที่อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 125 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ตามการรายงานของสื่อของรัฐในสัปดาห์นี้
ชาวบ้านเหล่านี้เข้าค้นหาทองคำ แต่กลับติดอยู่ภายในถ้ำหลังจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ปิดกั้นทางออก
มิกโก ปาซี นักดำน้ำเฉพาะทางจากฟินแลนด์ กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำเป็นต้องฝ่าอุปสรรคมากมายหลายร้อยเมตร ทั้งน้ำท่วม อันตรายจากการถล่ม และความเสี่ยงสูงต่อคุณภาพอากาศที่ปนเปื้อนภายในถ้ำ ที่เขาเรียกว่า “เหมืองทองร้าง”
เขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่า ทั้ง 7 คนน่าจะติดอยู่ในโถงสุดท้ายของระบบถ้ำ ซึ่งอยู่ห่างจากทางออกประมาณ 300 เมตร
แบง นักกู้ภัยชาวลาวกล่าวกับเอเอฟพีว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีใครเป็นเจ้าของ ชาวบ้านมักเดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อขุดหลุมและหาอาหาร.