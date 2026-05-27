นักดำน้ำเผยต้องแข่งกับเวลาช่วยชาวลาวติดถ้ำ หวังทั้ง 7 คนยังมีชีวิตอยู่

เอเอฟพี - นักดำน้ำเฉพาะทางเผยว่าทีมกู้ภัยกำลังแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประภัย 7 คนที่ติดอยู่ในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมมานานหนึ่งสัปดาห์ในประเทศลาว
“หากสามารถจัดการเรื่องความปลอดภัยได้ทั้งหมดในวันนี้ เรากำลังพิจารณาที่จะดำน้ำค้นหาเข้าไปในโถงสุดท้ายของถ้ำเพื่อค้นหาผู้ที่หายไปทั้ง 7 คน” มิกโก ปาซี นักดำน้ำชาวฟินแลนด์ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย
“เรากำลังแข่งกับเวลา เพราะวันนี้เป็นวันที่ 7 และทางเข้าก็ยังเต็มไปด้วยความท้าทาย” ปาซี หนึ่งในทีมกู้ภัยที่เคยช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ถูกน้ำท่วม ในจ.เชียงราย เมื่อปี 2561 กล่าวเสริม
สื่อของรัฐบาลลาวรายงานในสัปดาห์นี้ว่า ชาวบ้านชาวลาว 7 คน เข้าไปในถ้ำในแขวงไซสมบูน ที่อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 125 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 20 พ.ค.
ชาวบ้านเหล่านี้ออกไปค้นหาทองคำ แต่กลับติดอยู่ภายในถ้ำ ที่ปาซีระบุว่าเป็นเหมืองทองคำร้าง หลังจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันปิดทางออกของพวกเขา
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันสูบน้ำออก แต่ทีมกู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านั้นได้ สื่อของรัฐรายงานเมื่อวันจันทร์
ในเช้าวันพุธ (27) ระดับน้ำในถ้ำลดลงมากแล้ว แต่ทีมกู้ภัยยังคงสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่ปฏิบัติการกู้ภัยจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในเช้าวันพุธ ทีมกู้ภัย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และชาวบ้าน รวมตัวกันอยู่ด้านนอกถ้ำเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ โดยถวายไก่ เหล้าขาว แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าปกป้องภูเขาและทีมกู้ภัย กลุ่มกู้ภัยชาวลาวกล่าว
ภาพที่ทีมกู้ภัยแชร์บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเครื่องเซ่นไหว้บูชาที่วางอยู่ข้างทางเข้าถ้ำ
ระบบถ้ำนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ลึกลงไปใต้ดิน มีทางเดินหลายระดับและแคบ
“ภายในถ้ำ คุณต้องฝ่าอุปสรรคมากมายหลายร้อยเมตร ทั้งน้ำท่วม อันตรายจากการถล่ม และความเสี่ยงสูงจากคุณภาพอากาศที่ปนเปื้อน” ปาซี กล่าว
ปาซีที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประกอบด้วยนักดำน้ำอีกหนึ่งคนและผู้จัดการทีมจากลาว กล่าวว่า ผู้สูญหายทั้ง 7 คน น่าจะติดอยู่ในห้องสุดท้ายของระบบถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากทางออกประมาณ 300 เมตร
“เรายังคงมีความหวังว่าจะพบคนงานเหมืองยังมีชีวิตอยู่ เพราะพวกเขาเข้าไปในเหมืองพร้อมทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการอยู่ใต้ดินหลายวัน” ปาซี กล่าว.