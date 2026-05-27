ผู้นำเวียดนามเยือนฟิลิปปินส์สัปดาห์หน้า หารือการค้า-ความมั่นคง

รอยเตอร์ - มะนิลาเผยวันนี้ (27) ว่าโต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนามจะเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ในสัปดาห์หน้า ในขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ต้องการเสริมสร้างพันธมิตรระดับภูมิภาคและความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
มอร์กอสจะต้อนรับประธานาธิบดีโต เลิม ในการเยือนอย่างเป็นทางการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ถึงวันที่ 1 มิ.ย. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า ความมั่นคง และการเดินเรือ คำแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระบุ
ภายใต้การปกครองของมาร์กอส ฟิลิปปินส์ที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ พยายามสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น โดยเมื่อเดือนที่แล้ว ได้จัดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมหลายฝ่ายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
แม้ว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามจะมีข้อพิพาททับซ้อนกันในบางพื้นที่และบางเกาะในทะเลจีนใต้ แต่ข้อพิพาทระหว่างสองประเทศนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยกองทัพเรือของทั้งสองประเทศยังร่วมกันเล่นกีฬาในหมู่เกาะสแปรตลีย์ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่อบอุ่น
ทั้งสองประเทศมีข้อพิพาทกับปักกิ่งมาอย่างยาวนาน โดยปักกิ่งอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เผชิญหน้ากับเรือจีนหลายครั้ง หน่วยยามชายฝั่งของเวียดนามและฟิลิปปินส์ได้จัดการฝึกซ้อมร่วมกันครั้งแรกในปี 2567
โต เลิม มีกำหนดเดินทางถึงไทยในวันพุธเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะเดินทางไปยังสิงคโปร์ในวันศุกร์เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมความมั่นคงประจำปี Shangri-La Dialogue
ประธานาธิบดีโต เลิม ยังได้พบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนในเดือนเม.ย. ที่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี ในขณะเดียวกันก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ ที่ทำให้เขากลายเป็นผู้นำที่มีอำนาจมากที่สุดของประเทศในรอบหลายทศวรรษ.