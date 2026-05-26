กัมพูชาเล็งเพิ่มงบกลาโหมเป็น 900 ล้านดอลลาร์ ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย จนท.ย้ำไม่กระทบงบกระทรวงอื่น

MGR Online - รัฐบาลกัมพูชาวางแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสำหรับปี 2570-2572 โดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่รัฐชี้แจงว่าการเพิ่มงบดังกล่าวสะท้อนถึงยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพให้ทันสมัยในระยะยาว และเสริมว่าการปรับเพิ่มงบประมาณส่วนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนด้านการศึกษาหรือสาธารณสุข
“ในฐานะรัฐขนาดเล็ก กัมพูชาต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ผันผวนมากขึ้น” อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญกล่าว และว่าการจัดสรรงบประมาณที่สูงขึ้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปและการพัฒนากองทัพให้ทันสมัย
หนังสือเวียนของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ปี 2570-2572 ชี้ว่างบประมาณด้านกลาโหมจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ การขยายขีดความสามารถในการฝึก การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโลจิสติกส์ และการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย
ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับการกลับมาใช้ระบบเกณฑ์ทหารอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม ที่พัก และการสนับสนุนการปฏิบัติการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณนี้ว่าเป็นก้าวแห่งวิวัฒนาการเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ทางทหารระยะยาวของประเทศ
เขากล่าวว่าการเพิ่มงบประมาณนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้การปฏิรูปกฎหมายกลายเป็นความจริงในทางปฏิบัติ
นอกจากนี้ เขายังอ้างถึงความพยายามของรัฐบาลในการลดต้นทุนด้านการบริหาร ที่รวมถึงการยุบหน่วยงาน 30 แห่งใน 16 กระทรวงเมื่อไม่นานนี้ว่าเป็นหลักฐานของการสร้างพื้นที่ทางการคลังโดยไม่ต้องตัดงบประมาณด้านสังคม และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศกับประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชา และความกังวลด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยเน้นย้ำว่าอธิปไตยต้องอาศัยทั้งความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและการป้องปรามที่น่าเชื่อถือ
ด้านโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าการใช้จ่ายด้านสังคมจะยังคงเพิ่มขึ้นภายใต้กรอบงบประมาณระยะกลาง โดยงบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุขคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.4% ในปี 2570, 8.3% ในปี 2571 และ 5% ในปี 2572
การใช้จ่ายด้านกลาโหมและความมั่นคงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 11.4% ในปี 2570 และเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยลงในปีต่อๆ ไป
“การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายด้านกลาโหมจะไม่ลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุข” โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวย้ำ.