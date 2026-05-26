ลาวระงับนำเข้ารถใช้น้ำมันถึงสิ้นปี 69 หนุนสุดตัว ให้ทั่ว ปท.เปลี่ยนมาใช้ EV

MGR Online - รัฐบาลลาวหนุนสุดตัวให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า สั่งระงับการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันไปจนถึงสิ้นปี 2569 พร้อมให้สิทธิพิเศษเต็มที่แก่ผู้ลงทุนสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศ กำชับเด็ดขาด ห้ามบริษัทนำเข้ารถไฟฟ้าเก็งกำไร หรือขายรถราคาเกินจริง
ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกหนังสือแจ้งการเลขที่ 602/หสนย. เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า(EV) และพลังงานทดแทน
หนังสือแจ้งการฉบับนี้ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 แต่สื่อในลาวได้เผยแพร่เป็นข่าวไปทั่วประเทศ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เนื้อหาในหนังสือแจ้งการอ้างถึงมติที่ประชุมคณะรัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้
1-ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้
1.1 ให้ระงับการนำเข้ารถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทเป็นการชั่วคราว ไปจนถึงสิ้นปี 2569 ยกเว้น พาหนะขนส่งโดยสาร พาหนะจักรกล รถบรรทุกสำหรับใช้ในโครงการและการผลิต พาหนะที่ใช้ในภารกิจเฉพาะ พร้อมกันนั้น ให้ค้นคว้าหาแนวทางเพื่อลดผ่อนความเสียหายของบริษัทนำเข้ารถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้
1.2 กำหนดโครงสร้างราคารถไฟฟ้าที่จะนำเข้ามาขายในลาวให้ละเอียด โดยพิจารณาจากราคารถที่ออกจากโรงงาน รวมค่าขนส่ง ค่าภาษีอากร เพดานกำไรของรถแต่ละประเภท แต่ละยี่ห้อ ไม่ให้บริษัทนำเข้ารถไฟฟ้าเก็งกำไร หรือขายในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ในเวลาที่สังคมมีความต้องการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากการระงับการนำเข้ารถที่ใช้น้ำมัน ถ้าพบว่ามีบริษัทใดฉวยโอกาสขึ้นราคารถไฟฟ้าแบบไม่สมเหตุผล ให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการลงโทษหรือสั่งปรับ
1.3 สำหรับรถไฟฟ้า 100% ที่ราคาต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ยกเลิกการเก็บค่าซื้อสิทธิ์การนำเข้าทันที ส่วนรถไฟฟ้า 100% ที่มีราคาตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป และรถพลังงานทางเลือก ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเก็บค่าซื้อสิทธิ์ โดยอิงตามนโยบายการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า การต่อต้านการฟุ่มเฟือย และการจำกัดการไหลออกของเงินตราต่างประเทศ
1.4 เร่งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้รถไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งสมทบกับบรรดาองค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทที่จะทำธุรกิจติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า โดยให้นโยบายพิเศษเรื่องการใช้ที่ดินสำหรับสถานีชาร์จไฟ พร้อมกันนั้น ให้เร่งกำหนดราคาค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชนในราคาที่สมเหตุผล เพื่อส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า
2-ให้กระทรวงการเงินเป็นเจ้าภาพ ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้านโยบายด้านภาษีอากรสำหรับรถพลังงานทางเลือก
3-ให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง เป็นแกนกลาง สบทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งกำหนดกลไกเพื่อปฏิบัติตามการชี้นำของรัฐบาล ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการ ฉบับที่ 12434/หสนย. ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 ว่าด้วยการชำระเงินค่าซื้อ-ขายพาหนะโดยผ่านระบบธนาคาร โดยเฉพาะการออกทะเบียนรถ ซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันการโอนเงินของบริษัทนำเข้ารถ และเอกสารยืนยันการโอนเงินของลูกค้า หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐออกทะเบียนรถโดยไม่มีการยืนยันการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ให้ลงโทษเจ้าหน้าที่รายนั้นอย่างเด็ดขาด โดยให้ออกเป็นประกาศของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง เพื่อเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป