ตำรวจเวียดนามจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย ในคดีฆาตกรรมชาวออสเตรเลีย

เอเอฟพี - ตำรวจเวียดนามแถลงวันนี้ (26)ว่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัยชาย 2 คน ในคดีฆาตกรรมชาวออสเตรเลีย ที่มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรม
ลอเรนโซ เลมาลู ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา นอกร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์ ตำรวจระบุในคำแถลง และเสริมว่ามีชาวออสเตรเลียอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสในเหตุการณ์เดียวกันนี้
สื่อออสเตรเลียรายงานว่าตำรวจออสเตรเลียสงสัยว่า เลมาลู เป็นสมาชิกอาวุโสของแก๊งอาชญากรรมในซิดนีย์
ตำรวจเวียดนามจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายในคดีฆาตกรรมดังกล่าว ซึ่งทั้งสองเป็นชาวซามัว
คำแถลงของตำรวจระบุว่าชายทั้ง 2 ถูกจับกุมขณะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ชายแดนระหว่างเวียดนามและกัมพูชา ไม่ถึง 72 ชั่วโมงหลังจากก่อเหตุ
ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองรับสารภาพ โดยยอมรับว่าพวกเขาลงมือยิงตามคำสั่งของบุคคลในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีชาวเวียดนาม 8 คนถูกจับกุมในคดีเดียวกันจากการช่วยเหลือในการหลบหนีและไม่รายงานเหตุฆาตกรรมดังกล่าว
เหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเวียดนาม เนื่องจากกฎหมายห้ามครอบครองอาวุธปืน และประชาชนได้รับการสนับสนุนให้มอบอาวุธให้แก่เจ้าหน้าที่.