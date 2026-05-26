เวียดนามเชิญนักลงทุนประมูลแปลงน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งในทะเลจีนใต้

รอยเตอร์ - บริษัทปิโตรเวียดนาม (Petrovietnam) กิจการด้านพลังงานของรัฐบาลเวียดนาม ได้เชิญชวนนักลงทุนเข้าร่วมการประมูลแปลงสัมปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในทะเลจีนใต้
คำแถลงของบริษัทระบุว่าการเชิญร่วมการประมูลครั้งนี้ครอบคลุมแปลงสัมปทาน Block 17 ในแอ่งกื๋อลอง (Cuu Long) บนไหล่ทวีปของประเทศ
เวียดนามกำลังพยายามเพิ่มการสำรวจและการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ เนื่องจากสงครามอิหร่านยังคงส่งผลกระทบต่ออุปทานทั่วโลก
ปิโตรเวียดนามระบุว่าการลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอราคาจะเปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. ในขณะที่การเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคจะเปิดระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. ถึงวันที่ 31 ก.ค.
เอกสารประกวดราคาจะออกตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ถึงวันที่ 14 ส.ค. โดยกำหนดส่งข้อเสนอภายในวันที่ 16 ก.ย. โดยบริษัทกล่าวเสริมว่าการประมูลจะดำเนินการผ่านกระบวนการประกวดราคาแบบเปิด
ทั้งนี้ บริษัทปิโตรเวียดนามไม่ได้เปิดเผยปริมาณสำรองโดยประมาณของแปลงสัมปทานดังกล่าว หรือข้อกำหนดด้านการลงทุนใดๆ.