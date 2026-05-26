กัมพูชาโร่ปฏิเสธข่าวปิดพรมแดน-ห้ามต่างชาติอายุต่ำกว่า 40 เข้าประเทศ หลังลือว่อนโซเชียลจีน

MGR Online - หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาออกมาปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุว่า กัมพูชาปิดพรมแดนและห้ามชาวต่างชาติอายุต่ำกว่า 40 ปีเข้าประเทศ โดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องเท็จ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (GDI) ของกัมพูชากล่าวว่า ข่าวลือที่เผยแพร่อยู่ในแพลตฟอร์ม WeChat ของจีนนั้นทำให้เข้าใจผิดและไม่มีมูลความจริง โดยข้อความเหล่านั้นระบุอ้างว่าสนามบินนานาชาติพนมเปญได้ระงับเที่ยวบินขาเข้า และด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบกจะบังคับใช้มาตรการเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. นอกจากนี้ยังอ้างว่าชาวต่างชาติทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี จะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศโดยไม่คำนึงถึงวีซ่าหรือเอกสารทางธุรกิจ
“ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่เคยได้รับคำสั่งให้ห้ามผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี” สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุ พร้อมเสริมว่าการควบคุมยังคงมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ใช่การจำกัดผู้มาเยือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเน้นย้ำว่า นักท่องเที่ยว นักลงทุน นักธุรกิจ ผู้ค้าขาย และแรงงานต่างชาติ ยังคงได้รับการต้อนรับ สนามบินนานาชาติและด่านชายแดนยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
ด้านโฆษกของสำนักงานการบินพลเรือนยืนยันว่า สนามบินนานาชาติเตโช เสียมราฐอังกอร์ และสีหนุวิลล์ ยังคงเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
กัมพูชากำลังเร่งความพยายามในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีน รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศโครงการนำร่องยกเว้นวีซ่าสำหรับพลเมืองจีนให้พำนักได้นาน 14 วัน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. ถึง 15 ต.ค. 2569.