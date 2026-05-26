ทีมกู้ภัยเร่งช่วยชีวิต 7 ผู้ประสบภัยติดถ้ำในลาวนานเกือบสัปดาห์

MGR Online - ทีมกู้ภัยกำลังเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 7 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมในลาวมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้ว
ผู้ประสบภัยทั้ง 7 คนเป็นกลุ่มชาวบ้านจากแขวงไซสมบูน ทางภาคกลางของประเทศ ที่เข้าไปในถ้ำเมื่อวันพุธเพื่อค้นหาทองคำและสัตว์ป่า แต่ไม่สามารถออกมาได้เนื่องจากฝนและดินถล่มปิดกั้นทางเข้าถ้ำ
ภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มกู้ภัยแสดงให้เห็นนักดำน้ำในถ้ำกำลังคลานเข้าไปในถ้ำผ่านทางแคบๆ ที่เต็มไปด้วยโคลน ซึ่งถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมด
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนที่ติดอยู่ในถ้ำลึกในไทยเมื่อปี 2561 ก็อยู่ในกลุ่มผู้ที่ช่วยในปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
รายงานระบุว่าผู้รอดชีวิตที่หนีออกมาได้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผู้ที่ยังติดอยู่ภายใน
บุนคำ หลวงลัด หัวหน้าหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยประชาชนของลาวกล่าวกับสำนักข่าวเอพีว่า ถ้ำดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมักเข้าไปค้นหาแร่ทองคำเป็นประจำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่าระบบถ้ำที่ทอดยาวลึกลงไปใต้ดินนั้นแคบมาก โดยบางห้องมีความกว้างเพียงประมาณ 50 เซนติเมตร และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำ
พวกเขาจัดการเคลียร์หินบางส่วนที่ด้านหน้าถ้ำได้ในวันจันทร์ (25) และสามารถสำรวจส่วนลึกของถ้ำได้ แต่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นทำให้ไม่สามารถเข้าไปต่อได้
แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่พบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตใดๆ แต่เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ หัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมจากไทย ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระบุว่าพวกเขาเชื่อว่ากำลังเข้าใกล้จุดที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่ โดยประเมินว่าอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 20 เมตร
เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เข้าช่วยเหลือเด็กไทย 12 คนและโค้ชฟุตบอลของพวกเขาหลังจากติดอยู่ภายในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมใต้ภูเขาในจ.เชียงราย เป็นเวลา 2 สัปดาห์เมื่อปี 2561
ปฏิบัติการช่วยเหลือที่น่าทึ่งนี้เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญกว่า 10,000 คนจากทั่วโลก และดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกอย่างมาก มีการสร้างภาพยนตร์และสารคดีหลายเรื่องที่อ้างอิงจากเหตุการณ์นี้ รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง Thirteen Lives และสารคดีเรื่อง The Rescue.