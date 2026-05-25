กษัตริย์กัมพูชาพระราชทานอภัยโทษ “เกิม โสกา” อดีตผู้นำฝ่ายค้าน

รอยเตอร์ - กษัตริย์กัมพูชาพระราชทานอภัยโทษแก่ เกิม โสกา (Kem Sokha) อดีตผู้นำฝ่ายค้านจากความผิดข้อหากบฎ เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเขายื่นอุทธรณ์เพื่อพลิกคำตัดสินไม่สำเร็จ ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกในวันจันทร์ (25)
เกิม โสกา อายุ 72 ปี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ที่ยุบพรรคไปแล้ว ถูกควบคุมตัวภายใต้การกักบริเวณในบ้านตั้งแต่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกบฎในเดือนมี.ค. 2566 เขาถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มฮุนเซน ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
เมื่อเดือนที่ผ่านมา ศาลในกรุงพนมเปญได้ยืนคำพิพากษาจำคุก 27 ปี ของเขา และห้ามเขาออกจากประเทศเป็นเวลา 5 ปี หลังจากพ้นโทษ ซึ่งพระราชกฤษฎีการะบุว่าการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ใช้เฉพาะกับคำพิพากษาเดิมเท่านั้น
คดีของเกิม โสกา เป็นหนึ่งในคดีที่โดดเด่นที่สุดในการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามของพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ที่ปกครองกัมพูชามานานกว่า 4 ทศวรรษ
สหรัฐฯ กล่าวในขณะนั้นว่าการตัดสินลงโทษเกิม โสกา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีสมคบคิดที่กุขึ้นมา
เกิม โสกา เป็นหนึ่งในแกนนำฝ่ายค้านเพียงไม่กี่คนที่ยังคงอยู่ในประเทศ หลังจากที่หลายคนได้หลบหนีลี้ภัยออกนอกประเทศ หลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษาในปี 2560 สั่งยุบพรรค CNRP
รัฐบาลกัมพูชาชุดปัจจุบันภายใต้การนำของฮุน มาเนต ลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ปฏิเสธว่าไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีฝ่ายตรงข้าม และกล่าวว่าผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย
ฮุนเซน ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา เป็นผู้ลงนามในพระราชกฤษฎีกาในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ที่ทรงอยู่ระหว่างการรับการรักษาพระอาการประชวรโรคมะเม็งต่อมลูกหมาก.