ท่องเที่ยวเขมรอาการหนัก โรงแรม-ร้านค้าปิดตัว ผู้ประกอบการรวมตัวหาทางฟื้นเมืองเสียมราฐ

MGR Online - จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองเสียมราฐลดลงอย่างมาก โรงแรมยังคงปิดให้บริการ และจำนวนผู้โดยสารทางอากาศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเมืองที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของกัมพูชาท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กว่า 200 คน ได้รวมตัวกันเพื่อหารือถึงหนทางในการฟื้นฟู
รายงานระบุว่าการประชุมหารือครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นและกระจายการท่องเที่ยวออกไปนอกเหนือจากนครวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดของประเทศ หลังจากข้อมูลการท่องเที่ยวล่าสุดได้แสดงให้เห็นถึงขนาดของการชะลอตัวที่เมืองเสียมราฐกำลังเผชิญอยู่
ข้อมูลระบุว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2569 จ.เสียมราฐ มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 1,638,257 คน ลดลง 37.54% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
จังหวัดได้รับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 1,216,253 คน ลดลง 38.72% ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง 32.18% เหลือ 322,004 คน
การลดลงนี้สร้างความกังวลให้ธุรกิจท่องเที่ยวที่คาดหวังการเติบโตที่แข็งแกร่ง หลังจากหลายปีของการฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำลายภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาและทำให้โรงแรม ร้านอาหาร และบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่งต้องปิดตัว
ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอีกครั้ง ทิม เสรยวุธ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดระบุว่าความท้าทายเร่งด่วนในขณะนี้ ไม่ใช่การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยู่เที่ยวในเมืองเสียมราฐนานขึ้น แต่เป็นการหาวิธีดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาที่จังหวัดมากขึ้น
“ก่อนการระบาดของโควิด-19 การลงทุนในโรงแรมเฟื่องฟูเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูท่องเที่ยว” ทิม เสรยวุธ กล่าว
เขากล่าวว่าโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่งยังคงปิดอยู่ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ฟื้นตัวเต็มที่หลังจากการระบาด ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวบางส่วนของเมืองเสียมราฐยังคงดิ้นรนอยู่หลายปี หลังจากการเดินทางระหว่างประเทศกลับมาอีกครั้ง
ทั่วเมือง ยังคงปรากฎโรงแรมที่ยังสร้างไม่เสร็จและธุรกิจท่องเที่ยวที่ว่างเปล่าซึ่งชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวไม่สม่ำเสมอของภาคส่วนนี้
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการประชุมระบุว่าจังหวัดไม่สามารถพึ่งพานครวัดเพียงแห่งเดียวได้อีกต่อไป และจำเป็นต้องนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่กว้างขวางมากขึ้นทั่วประเทศให้แก่นักท่องเที่ยว
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าความร่วมมือระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องปรับปรุง และทางการกำลังทำงานเพื่อฟื้นฟูภาคส่วนนี้
เขาระบุว่าจังหวัดกำลังวางแผนจัดงานท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศและกระตุ้นการเดินทางในช่วงฤดูฝน ที่โดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะชะลอตัว.