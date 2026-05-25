กัมพูชาประกาศใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ ลงโทษคนหนีทหารคุกสูงสุด 5 ปี

MGR Online - ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชา ได้ประกาศใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารอย่างเป็นทางการในวันนี้ (25) หลังจากคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภาอนุมัติแล้ว
กฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วย 8 หมวด และ 20 มาตรา กำหนดให้ชายชาวกัมพูชาทุกคนที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา 24 เดือน ส่วนผู้หญิงสามารถเข้ารับราชการทหารได้โดยสมัครใจ พลเมืองที่มีสัญชาติหลายสัญชาติที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้เช่นกัน
รายงานระบุว่ากฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ระเบียบวินัย ความรักชาติ และการพัฒนาเยาวชน ขณะเดียวกันก็สร้างกำลังสำรองให้กับกองทัพกัมพูชา
ทั้งนี้ พระภิกษุ นักบวชของศาสนาที่ได้รับการยอมรับ พลเมืองที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ถูกว่าจ้างทำงานตามสัญญา อดีตบุคลากรทางทหาร และบุคคลที่ร่างกายไม่แข็งแรง จะได้รับการยกเว้น
ตามที่ระบุในกฎหมายฉบับใหม่ การหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี ในช่วงเวลาปกติ และเพิ่มโทษเป็น 2-5 ปี ในช่วงภาวะสงครามหรือการรุกรานจากต่างชาติ พร้อมทั้งปรับเงิน
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวก่อนหน้านี้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ส่งเสริมระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหมู่เยาวชน และปลูกฝังค่านิยมพลเมืองที่แข็งแรงยิ่งขึ้นในสังคม.