กองทัพพม่าเปิดฉากโจมตีพื้นที่ชายแดนระลอกใหม่ เร่งยึดคืนเส้นทางการค้า-แหล่งแร่หายากจากฝ่ายต่อต้าน

รอยเตอร์ - กองทัพพม่าเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ชายแดนหลายจุด รวมถึงพื้นที่ที่มีแหล่งแร่หายากและเส้นทางการค้าสำคัญต่างๆ หลังจากรัฐบาลใหม่เข้าควบคุมประเทศที่ถูกทำลายจากสงครามอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้ว
พล.อ.เย วิน อู ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ ที่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมี.ค. หลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานได้ลงจากตำแหน่งเพื่อไปเป็นประธานาธิบดี กำลังผลักดันอย่างแข็งขันเพื่อยึดคืนฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนจากกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โฆษกของกลุ่มติดอาวุธและนักวิเคราะห์กล่าวกับรอยเตอร์
การโจมตีเมื่อไม่นานนี้ของกองทัพมุ่งเน้นที่รัฐกะฉิ่น ภูมิภาคที่อุดมด้วยแร่ธาตุหายากที่มีพื้นที่ติดกับจีน รวมถึงรัฐชิน ที่มีพรมแดนติดกับอินเดีย และเส้นทางการค้าสำคัญในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งอยู่ติดกับไทย
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา รายงานว่าในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.เย วิน อู แจ้งว่ากองทัพได้เข้าควบคุมเมืองฟาลัมในรัฐชิน และเส้นทางหลักระหว่างเมืองมัณฑะเลย์และเมืองมิตจีนาในรัฐกะฉิ่น ได้แล้ว
“เหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพคือ พวกเขาจำเป็นต้องควบคุมเส้นทางการสื่อสารและการค้าหลักในพม่า เราจะเห็นได้ว่ากองทัพกำลังพยายามอย่างหนักที่จะยึดเมืองต่างๆ ที่เป็นประตูการค้าชายแดนกลับคืน” นักวิเคราะห์ชาวพม่า กล่าว
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประธานาธิบดีพม่าที่รอยเตอร์ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น และรอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของปฏิบัติการทางทหารและความสำเร็จเบื้องต้นในพื้นที่ต่างๆ ได้ เนื่องจากสื่อยังคงถูกจำกัดการเข้าถึง
การโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อดีตผู้นำรัฐบาลทหาร ได้เรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านกองทัพเข้าร่วมในการเจรจาสันติภาพภายใน 100 วัน ข้อเสนอที่กองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์หลายกลุ่มปฏิเสธในทันที
ความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ในพม่าเริ่มต้นขึ้นในปี 2564 เมื่อกองทัพก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำของอองซานซูจี
การยึดอำนาจดังกล่าวก่อให้เกิดการลุกฮือทั่วประเทศ ที่ลุกลามกลายเป็นการต่อต้านด้วยอาวุธ โดยกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์และกลุ่มกบฎหลายกลุ่มผลักดันกองทัพออกจากพื้นที่หลายแห่ง
กองทัพกำลังพยายามรุกคืบเข้าไปในรัฐกะฉิ่นตอนเหนือ โดยมีเป้าหมายที่จะยึดคืนแหล่งเหมืองแร่ตามแนวชายแดนจีน ที่ผลิตแร่ธาตุหายากหนักประมาณครึ่งหนึ่งของโลก ซึ่งแร่เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตกังหันลมและรถยนต์ไฟฟ้า
นอ บู โฆษกของกองทัพเอกราชกะฉิ่น ที่เข้าควบคุมพื้นที่ในเดือนต.ค. 2567 กล่าวว่ากลุ่มได้เตรียมการป้องกันไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของเมืองชิปวี และเมืองปางวา
“เราจะต้อนรับพวกเขาด้วยปืนของเรา” โฆษก KIA กล่าว
ในขณะเดียวกัน กองทัพได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักในแนวรบด้านตะวันตกในรัฐชิน ที่ติดกับอินเดีย ที่อาจขัดขวางเส้นทางขนส่งข้ามพรมแดนสำคัญซึ่งสนับสนุนกลุ่มต่อต้านภายในพม่า
ซาไล วัน โฆษกของแนวร่วมแห่งชาติชิน กล่าวว่านักสู้ของฝ่ายต่อต้านได้ถอยอย่างมีกลยุทธ์จากเมืองฟาลัมและเมืองตอนซางในรัฐดังกล่าว เนื่องจากกองทัพใช้การทิ้งระเบิดอย่างหนักเพื่อยึดคืนดินแดนที่เสียไป
ก่อนหน้านี้รอยเตอร์ได้รายงานว่าการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินอย่างผิดกฎหมายจากอิหร่านได้สนับสนุนการโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่า ซึ่งโจมตีสถานที่ของพลเรือนมากกว่า 1,000 แห่งในระยะเวลา 15 เดือน
แม้เกษตรกรและพลเรือนอื่นๆ ของประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตพลังงานโลก แต่เครื่องจักรสงครามเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ชะลอตัวจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันที่เกิดจากความขัดแย้งในอิหร่าน
กองทัพยังเปิดฉากโจมตีเพื่อควบคุมทางหลวงสายเมียวดี-กอกะเร็ก ใกล้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญที่เกิดการสู้รบนับตั้งแต่กองกำลังของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงรุกคืบเข้าสู่เมืองเมียวดีในปี 2567
KNU เป็นหนึ่งในกลุ่มที่พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กล่าวถึงโดยเฉพาะ ในความพยายามที่จะดึงฝ่ายต่อต้านเข้าร่วมการเจรจาภายในวันที่ 31 ก.ค.
“กองทัพพม่าละเมิดคำมั่นสัญญาบนเส้นทางสันติภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเพิกเฉยต่อข้อตกลงใดๆ ดังนั้น จึงเป็นที่เข้าใจดีว่าไม่มีความไว้วางใจกันอีกต่อไป ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างไร ก็ย่อมล้มเหลว” โฆษก KNU กล่าว