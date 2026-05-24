ฮุนเซนอ้างกัมพูชาเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ ร้องความร่วมมือนานาชาติสืบเส้นทางอาชญากร

MGR Online - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐ กล่าวว่ากัมพูชาเป็นเหยื่อของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนที่เข้มข้นขึ้น และความร่วมมือจากนานาชาติในการสืบหาว่าอาชญากรต่างชาติเข้ามาในประเทศได้อย่างไร
ฮุนเซนแสดงความคิดเห็นดังกล่าวระหว่างการประชุมกับผู้นำกระทรวง สถาบัน และสภาท้องถิ่นต่างๆ ทั่วกรุงพนมเปญในวันนี้ (24)
ฮุนเซนกล่าวว่าเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์เหล่านี้ได้ทำลายภาพลักษณ์ เกียรติ และศักดิ์ศรีของชาติกัมพูชา
นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง เพื่อระบุประเทศและเส้นทางชายแดนที่ใช้ก่อนเข้าสู่กัมพูชา
“กัมพูชาไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศระยะไกล ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าเราเป็นเหยื่อในสถานการณ์นี้” ฮุนเซนกล่าว พร้อมตั้งคำถามว่าบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทางจะเดินทางเข้าประเทศได้อย่างไร
เขาย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบว่าประเทศใดบ้างที่เป็นจุดแวะพัก และเรียกร้องให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องที่สามารถแบ่งปันกับประชาคมระหว่างประเทศได้
นอกจากนี้ ฮุนเซนยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพยายามกล่าวโทษกัมพูชาเพียงแห่งเดียว แม้จะมีข้อบ่งชี้ว่าเครือข่ายอาชญากรจำนวนมากดำเนินการหลายประเทศก่อนที่จะมายังดินแดนกัมพูชา ซึ่งเขาอ้างถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมพลเมืองชาวเกาหลีใต้ที่ภูเขาโบโก และระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในประเทศไทย ส่วนผู้บงการก็ดูเหมือนจะตั้งฐานอยู่ในไทยเช่นกัน
เขาเสริมว่ากิจกรรมหลอกลวงออนไลน์ไม่เพียงทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังขัดขวางการลงทุนและการท่องเที่ยว โดยยืนยันว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการหลอกลวงทางไซเบอร์.