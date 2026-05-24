ฮานอยเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดินหน้าแผนพัฒนา 100 ปี เตรียมรองรับประชากรเพิ่ม 2 เท่า

เอเอฟพี - บ้านเรือนหลายหลังถูกรื้อถอนภายในไม่กี่ชั่วโมง ถนนหลายสายถูกขุดด้วยเครื่องจักรหนัก และสิ่งปลูกสร้างหลายช่วงตึกถูกทำลายจนเหลือแต่ซากปรักหักพังด้วยเหตุผลเพื่อความก้าวหน้า สถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วกรุงฮานอยในขณะที่เมืองกำลังเร่งพัฒนาอย่างรวดเร็ว
“แผนแม่บท 100 ปี” สำหรับเมืองหลวงของเวียดนาม ยังรวมถึงการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ เส้นทางรถไฟใต้ดิน และการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำ
ทางการเวียดนามระบุว่า ประชาชนหลายแสนคนอาจต้องพลัดถิ่นเพื่อเปิดทางให้กับการก่อสร้าง เนื่องจากเมืองที่มีประชากร 8 ล้านคนแห่งนี้ กำลังเตรียมพร้อมที่จะรองรับประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2588
ผู้นำคอมมิวนิสต์หวังว่าเวียดนามจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของพวกเขา
แต่ความเร็วในการดำเนินการพัฒนาเมืองทำให้ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากรู้สึกไม่สบายใจ การพัฒนาที่ทำให้ประชาชนบางส่วนต้องไร้ที่อยู่ และทำให้หลายคนหวาดกลัวว่าพวกเขาอาจจะประสบชะตากรรมเช่นเดียวกัน
“ผมไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวดเร็วขนาดนี้มาก่อน” ฮุง นักธุรกิจอายุ 51 ปี กล่าว ซึ่งบ้านของเขาถูกรื้อถอนเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแดงมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
“พ่อของผมอาศัยอยู่ที่นั่นมาทั้งชีวิต รู้จักทุกซอกซุกมุม รู้จักทุกคน แต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกทำลายลงในพริบตา” ฮุง กล่าวเสริม
เขากล่าวว่าเขาได้รับเงินชดเชย 10,000 ล้านด่ง (ประมาณ 380,000 ดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมที่ดินในชนบท แต่บ้านหลังดังกล่าวมีมูลค่าตลาดเกือบ 3 เท่าของเงินชดเชยก้อนนั้น
“การที่เมืองมีสะพานอีกแห่งนั้นดีสำหรับทุกคน แต่ไม่ใช่สำหรับพวกเรา พวกเราโชคร้ายที่ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของฮานอย” ฮุง กล่าวเสริม
กรุงฮานอยเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยกว่าครึ่งล้านตลอดประวัติศาสตร์พันปีเป็นส่วนใหญ่ แต่เมืองขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 เมื่อเวียดนามดำเนินการปฏิรูปที่มุ่งเน้นตลาด
ผู้อพยพจากชนบทจำนวนมากสร้างบ้านบนที่ดินที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดชุมชนกึ่งวางผังที่ขยายตัวออกไป พร้อมกับถนนแคบและคดเคี้ยว
ต่อมาเมืองได้ทำการก่อสร้างอย่างเป็นทางการและเริ่มดำเนินการปรับปรุงอยู่หลายครั้ง
“แต่แผนการเหล่านั้นมักถูกล้อว่าเป็นเพียงแค่โปสเตอร์ติดผนัง ที่แทบไม่มีการนำไปปฏิบัติจริง” แดเนียล แล็บบ์ ศาสตราจารย์ด้านการวางผังเมืองจากมหาวิทยาลัยมอนทรีออล ที่เชี่ยวชาญด้านเวียดนาม กล่าว
แต่ในขณะนี้ แผนแม่บท 100 ปี กำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
โต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนามได้ประกาศรูปแบบการเติบโตใหม่ที่รวมถึงการระดมการก่อสร้างขนาดใหญ่ และเขายังสนับสนุนการลดขั้นตอนทางราชการ และเร่งการตัดสินใจ ที่นำไปสู่การอนุมัติโครงการจำนวนมาก นักวิเคราะห์กล่าว
ด้วยสะพานใหม่ 7 แห่งที่วางแผนไว้ และเส้นทางรถไฟและรถไฟใต้ดินระยะทางมากกว่า 1,200 กิโลเมตร การพัฒนากรุงฮานอยคาดว่าจะใช้งบประมาณมากกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 2 ทศวรรษ
ถนนกำลังถูกขยายและระบบระบายน้ำกำลังได้รับการปรับปรุงเพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พื้นที่มากกว่า 11,000 เฮกตาร์ตามแนวแม่น้ำ มีแผนที่จะพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยและสวนสาธารณะ โดยจะมีประชาชนประมาณ 250,000 คนต้องย้ายถิ่นฐาน
สื่อของรัฐรายงานว่าโดยรวมแล้วอาจมีประชาชนมากถึง 860,000 คน ที่ต้องย้ายออก แต่ทางการปฏิเสธตัวเลขดดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ระบุทางเลือกอื่น
หน่วยงานด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองของกรุงฮานอยไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นจากเอเอฟพี
ชาวฮานอยจำนวนมากสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย โดยแดเนียล แล็บบ์ กล่าวว่าประชาชนสนับสนุนการพัฒนาอย่างมาก แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการขาดการปรึกษาหารือกับประชาชนก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจเช่นกัน
แล็บบ์กล่าวว่าแผนแม่บทมีมากกว่า 1,000 หน้า แต่เปิดให้แสดงความคิดเห็นเพียงประมาณ 10-15 วันเท่านั้น
“ก่อนนี้ แผนงานต่างๆ ไม่ได้รับการอนุมัติและนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วเช่นนี้” แล็บบ์ กล่าว
นอกจากกรุงฮานอยแล้ว ที่นครโฮจิมินห์ก็มีแผนแม่บท 100 ปีเช่นกัน โดยเวียดนามกำลังเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนานไปกับประเทศเพื่อนบ้านคอมมิวนิสต์ยักษ์ใหญ่ทางเหนือทั้งในด้านขนาดและการดำเนินการ
แล็บบ์ระบุว่า อิทธิพลของการวางแผนของจีนนั้นชัดเจนมาก
ฟาน อดีตพนักงานทำความสะอาดที่เกษียณแล้วได้รับหนังสือแจ้งให้ย้ายออกครั้งสุดท้ายในเดือนก.พ. และบ้าน 4 ชั้นของเธอมีกำหนดถูกรื้อถอนในสัปดาห์นี้
ครอบครัวที่มีสมาชิก 10 คน สามรุ่น ต่างแยกย้ายไปอยู่กับญาติคนอื่นๆ โดยทางการเสนอส่วนลดเล็กน้อยสำหรับอพาร์ทเม้นต์ขนาดเล็กกว่ามากที่มีราคา 76,000 ดอลลาร์สหรัฐ
แต่เนื่องจากพวกเขาไม่มีกรรมสิทธิในที่ดินใต้บ้านของตนเองเช่นเดียวกับคนอื่นๆ พวกเขาจึงได้รับเงินชดเชยเพียง 19,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าบ้าน
“ตอนนี้ครอบครัวของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ต้องหากู้ยืมเงิน ครอบครัวของเราเคยนั่งเล่นด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพร้อมหน้ากัน 3 รุ่นใต้หลังคาเดียวกัน” ฟาน อายุ 69 ปี กล่าวทั้งน้ำตา
“ตอนนี้ครอบครัวเรากระจัดกระจายกันไปคนละที่ ไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่านี้แล้ว” ฟาน กล่าว.