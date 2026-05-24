เจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นเสด็จเข้าร่วมงานเทศกาลลาวที่กรุงโตเกียว

เอ็นเอชเค - เจ้าหญิงไอโกะ พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เสด็จเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลาว ณ สวนโยโยงิ เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 ผู้เข้าชมต่างปรบมือเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เวทีในฉลองพระองค์ด้วยผ้าแบบดั้งเดิมของลาวสีเขียวอ่อน พระองค์แย้มพระสรวลและทรงปรบมือขณะที่นักเต้นสวมชุดผ้าไหมกำลังเต้นรำพื้นเมือง
เจ้าหญิงไอโกะเสด็จเยือนลาวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต สปป. ลาว - ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2568
นายอำไพ กินดาวง เอกอัครราชทูตลาวประจำญี่ปุ่น กล่าวต้อนรับว่า การเสด็จเยือนลาวของเจ้าหญิงไอโกะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศลาวในหมู่ชาวญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่เลือกประเทศลาวเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรก และว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ต่อมา มีการตีฆ้องพิธีการ 9 ครั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานอย่างเป็นทางการหลังจากทรงตัดริบบิ้นและร่วมถ่ายรูป เจ้าหญิงไอโกะทรงทักทายแบบลาวโดยพนมมือไว้ที่อกขณะเสด็จออกจากเวที สำหรับ เทศกาลลาวในปีนี้จัดขึ้นจนถึงวันนี้ (24 พ.ค.)
ระหว่างปี 2562-2567 ประเทศญี่ปุ่นได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ลาวมากกว่า 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 12,100 ล้านบาท) ทำให้ญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของลาว ขณะที่ก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2555 สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เมื่อครั้งทรงพระยศมกุฎราชกุมาร ก็เคยเสด็จเยือนลาวเช่นกัน