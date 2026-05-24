“ฮุนเซน” สั่งปราบเข้มเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไล่ออก-อายัดทรัพย์

MGR Online - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้สั่งการให้ดำเนินการปราบรปามอย่างเด็ดขาดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ โดยเตือนว่าผู้สมรู้ร่วมคิดหรือละเลยหน้าที่จะถูกไล่ออกจากตำแหน่ง ดำเนินคดี และอายัดทรัพย์
ฮุนเซนแสดงความเห็นดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้นำท้องถิ่นกว่า 4,000 คน โดยได้กล่าวถึงกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย 2 ระดับที่มุ่งเป้าทำลายเครือข่ายการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
เจีย ธิริธ โฆษกวุฒิสภา กล่าวว่ากลยุทธ์ระดับแรกมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการหลอกลวง ที่จะถูกไล่ออกจากตำแหน่ง ดำเนินคดีในศาล และเสี่ยงต่อการถูกอายัดทรัพย์สิน ส่วนระดับที่ 2 ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการดำเนินการต่อต้านการฉ้อโกงในเขตอำนาจของตน รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภฮ ที่อาจถูกไล่ออกหรือโยกย้าย
“คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการฉ้อโกงออนไลน์ได้ หากคุณมุ่งเป้าไปแต่ผู้ฉ้อโกงเท่านั้น แต่ล้มเหลวที่จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง” ฮุนเซน กล่าว และย้ำว่าจะไม่มีการผ่อนปรนใดๆ ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเคยมีผลงานในอดีตก็ตาม
คำกล่าวของฮุนเซนเกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังเร่งดำเนินการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายฉ้อโกงข้ามพรมแดน ที่ภูมิภาคและนานาชาติกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิด
นับตั้งแต่กลางปี 2568 ทางการกัมพูชาระบุว่าได้เข้าบุกค้นศูนย์ฉ้อโกงต้องสงสัยมากกว่า 250 แห่ง ปิดกาสิโนที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง 91 แห่ง เนรเทศชาวต่างชาติกว่า 13,000 คน และทำให้ชาวต่างชาติกว่า 200,000 คน เดินทางออกจากประเทศโดยสมัครใจ
กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในเดือนเม.ย. 2569 กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นกับหัวหน้าแก๊งและผู้ร่วมกระทำความผิด โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของพนมเปญที่ว่าจะไม่ยอมรับการหลอกลวงทางออนไลน์โดยเด็ดขาด.