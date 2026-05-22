สลด! ฝนคะนองในรัฐฉาน ฟ้าผ่าวัวชาวบ้านตายทีเดียว 49 ตัว

MGR Online - เกิดเหตุสลดที่เมืองสี่แส่ง เขตปกครองตนเองชนชาติปะโอในรัฐฉาน เมื่อพายุฝนคะนองทำให้เกิดฟ้าผ่าวัวที่ชาวบ้านปล่อยให้เดินกินหญ้า ตายพร้อมกันทีเดียวถึง 49 ตัว
ช่วงบ่ายวานนี้ (21 พ.ค. 69) เกิดเหตุสลดขึ้นที่เมืองสี่แส่ง เขตปกครองตนเองชนชาติปะโอ ในจังหวัดตองจี รัฐฉานใต้ เมื่อวัวของชาวบ้านถูกฟ้าผ่าตายพร้อมกันทีเดียวถึง 49 ตัว
เหตุฟ้าผ่าวัวตายเป็นจำนวนมากครั้งนี้ ปรากฏขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.(ตามเวลาเมียนมา) โดยขณะที่วัวจำนวนประมาณ 200 ตัว กำลังเดินกินหญ้าอยู่ในทุ่งตีนดอยบ้านก่องวาต่อง ตำบลดอยปุ๊ต เมืองสี่แส่ง ฝนได้ตกลงมา ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของวัว จึงพากันจูงวัวของตนไปหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ ปรากฏกว่าได้เกิดเป็นพายุ ฟ้าคะนอง และเกิดฟ้าผ่าลงมาบริเวณต้นไม้ที่วัวกำลังยืนหลบฝนอยู่ ทำให้วัวในฝูง 49 ตัว ล้มตายลงพร้อมกันทันที
ทุ่งหญ้าบ้านก่องวาต่องอยู่ห่างจากเขตชุมชนออกไปประมาณ 2 ไมล์ หรือประมาณ 3.2 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าที่ชาวปะโอนำวัวออกมาปล่อยให้เดินกินหญ้าเป็นปกติ และวัวทั้ง 200 กว่าตัว เป็นของชาวบ้านหลายคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ผู้เดียว
กรมอุตุนิยมวิทยาของเมียนมา ได้มีประกาศแจ้งเตือนออกมาแล้วว่า ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม หลายพื้นที่ของเมียนมามีฝนตกหนัก เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำทวีกำลังแรงขึ้น และบางแห่งอาจเกิดฟ้าคะนอง และฟ้าผ่า จึงให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง
สี่แส่ง เป็น 1 ใน 3 อำเภอของเขตปกครองตนเองชนชาติปะโอ โดยอีก 2 อำเภอ ได้แก่ เมืองโหโปง และเมืองป๋างลอง
เมืองสี่แส่งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองตองจี ตามแนวทางหลวงหมายเลข 5 เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐฉานกับรัฐกะยา