อุตุฯเวียดนามเตือนภาคเหนือ-ภาคกลางเตรียมรับคลื่นความร้อนรุนแรง หลายพื้นที่อุณหภูมิเกิน 40 องศา

MGR Online - ภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนามคาดว่าจะเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้ โดยในหลายพื้นที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ที่เป็นการสิ้นสุดช่วงพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดจากกระแสลมที่พัดบรรจบกันในช่วงที่ผ่านมา
จากอิทธิพลของกระแสลมที่พัดมาบรรจบกันที่ระดับความสูง 1,500-5,000 เมตร จังหวัดทางภาคเหนือเผชิญกับฝนตกและพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา ส่วนพื้นที่ภูเขาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่
อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณฝนในภาคเหนือของเวียดนามจะลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อให้เกิดความร้อนกำลังก่อตัวขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 23-27 พ.ค. พื้นที่ภาคเหนือของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความร้อนอย่างกว้างขวาง ตามรายงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติ อุณหภูมิโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 36-39 องศาเซลเซียส และอาจสูงเกิน 39 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่
นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่า คลื่นความร้อนครั้งนี้อาจรุนแรงกว่าครั้งก่อนที่บันทึกไว้ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ค. ในช่วงเวลานั้น อุณหภูมิในภาคเหนือของเวียดนามโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 36-38 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกไว้คือ ที่จ.นิงบิ่ง ที่ 38.7 องศาเซลเซียส
บริการพยากรณ์อากาศ AccuWeather คาดการณ์ว่า อุณหภูมิในกรุงฮานอยจะอยู่ที่ 27-33 องศาเซลเซียสในวันพุธ และจะค่อยๆ สูงขึ้นเป็น 28-40 องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์ พื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร เช่น เมืองซาปา ในจ.ลาวกาย คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส
สำหรับภาคกลางของเวียดนามเผชิญกับความร้อนเร็วกว่าเดิม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. จนถึงประมาณวันที่ 28 พ.ค. คาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 38-40 องศาเซลเซียส ซึ่งบางพื้นที่อาจสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส และพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกอาจเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงเป็นพิเศษ
ในช่วงคลื่นความร้อนกลางเดือนพ.ค. ภาคกลางของเวียดนามบันทึกอุณหภูมิได้ 37-39 องศาเซลเซียส ในจ.ซาลาย ที่มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 39.7 องศาเซลเซียส
หน่วยงานด้านสภาพอากาศของเวียดนามระบุว่าช่วงคลื่นความร้อนที่จะมาถึงอาจเป็นคลื่นความร้อนครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของเดือนพ.ค.
ตั้งแต่เดือนมิ.ย. เป็นต้นไป เวียดนามอาจเผชิญกับคลื่นความร้อนอีก 2-3 ระลอกทั่วประเทศ อุณหภูมิโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 37-39 องศาเซลเซียส และอาจสูงถึง 41-42 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในแถบภูเขาทางตะวันตกที่ทอดยาวจากจ.แท็งฮว้า ถึงเมืองเว้
คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศในเดือนมิ.ย. จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลายปี 0.5-1 องศาเซลเซียส
นักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าความร้อนที่ยาวนานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคลมแดด โรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ไฟป่า ไฟไหม้ที่อยู่อาศัย และการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ การรวมตัวกันของอุณหภูมิสูงและความชื้นต่ำอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้สูงอายุ เด็ก และคนงานกลางแจ้ง
ทางการยังเตือนว่าคลื่นความร้อนมักตามมาด้วยพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า และลมแรง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรุนแรงเหล่านี้มักเกิดจากการปะทะกันระหว่างมวลอากาศร้อนและมวลอากาศเย็นปลายฤดูที่อ่อนลง ทางการยังแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องความร้อน การใช้ไฟฟ้าย่างปลอดภัย และติดตามพยากรณ์อากาศในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด.