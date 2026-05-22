“มาลี” แถลงปฏิเสธรายงานของกองทัพไทยกล่าวหากัมพูชายิงปืนใกล้ชายแดน

MGR Online - กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของกองทัพไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงปืนในพื้นที่พนมบัก เขตเมืองสำโรง จ.อุดรมีชัย โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและทำให้เกิดความเข้าใจผิด
พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า ทีมโฆษกของกองทัพบกไทยอ้างว่าได้ยินเสียงปืน 5 นัดในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ 10.40 น. ของวันที่ 22 พ.ค. และกล่าวหาว่ากองกำลังกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มเหตุการณ์
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุว่ารายงานดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยมีเจตนาที่จะสร้างความสับสนทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และเพิ่มความตึงเครียดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
กระทรวงฯ เน้นย้ำว่าไม่สามารถยอมรับการเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยกองทัพไทยและสื่อไทยบางแห่งได้
คำแถลงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวของไทยไม่เพียงแต่ทำลายชื่อเสียงและเกียรติของกองทัพกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังบ่อนทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่สร้างขึ้นผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศด้วย
พล.ท.หญิง มาลี ยังเรียกร้องให้ฝ่ายไทยหยุดการเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีโดยทันที และเรียกร้องให้กลับมาปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงทั้งหมดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังอ้างถึงข้อ 8 ของคำแถลงร่วมที่ออกหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ที่เรียกร้องให้มีความร่วมมือในการต่อต้านข่าวปลอม
กระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำว่าการเคารพในพันธสัญญานี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่ และสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการระงับข้อพิพาทอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคี
รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมของกัมพูชายังได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามคำแถลงร่วมของการประชุม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 คำแถลงร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูสันติภาพ เสถียรภาพ และความปกติสุขตามแนวชายแดน.