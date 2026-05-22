เวียดนามเปิดประมูล “Hermes” เจ้าแม่อสังหาฯ ต้องโทษคุกคดีฉ้อโกง ได้เงินกว่า 500,000 ดอลลาร์

เอเอฟพี - สื่อของทางการเวียดนามรายงานว่ากระเป๋าแอร์เมสสุดหรู 2 ใบ ที่เคยเป็นของมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ชาวเวียดนามท่ีถูกจำคุก ถูกขายในการประมูลได้เงินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่รัฐพยายามกู้คืนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่ากว่า 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เจือง หมี ลาน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2567 ในข้อหาฉ้อโกงเงินจากธนาคารพาณิชย์ไซง่อน (SCB) ที่อัยการระบุว่าเธอเป็นผู้ควบคุม
เธอถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งของเวียดนาม แต่ตอนนี้เธอต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหลังจากที่ฮานอยยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับบางคดี
สื่อของรัฐรายงานว่ากระเป๋าแอร์เมสที่ยึดมาได้ใบหนึ่งประดับด้วยเพชร ถูกขายไปเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ศูนย์บริการประมูลทรัพย์สินนครโฮจิมินห์ในราคา 11,600 ล้านด่ง (440,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนกระเป๋าแอร์เมสอีกใบขายได้ในราคา 2,500 ล้านด่ง (95,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
มหาเศรษฐีอื้อฉาวรายนี้เคยยื่นคำร้องต่อศาลขอคืนกระเป๋าแอร์เมส เบอร์กิน หายาก 2 ใบนี้ โดยระบุว่าเธอซื้อมาจากอิตาลีใบหนึ่งและได้รับเป็นของขวัญอีกใบหนึ่ง สื่อของรัฐรายงานว่ากระเป๋าเหล่านั้นเป็นของที่ระลึกที่เธอต้องการส่งคืนให้กับครอบครัว
ประชาชนหลายหมื่นคนที่ลงทุนเงินออมในธนาคารพาณิชย์ไซง่อนต้องสูญเสียเงินของตนเอง เหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตกใจให้กับคนทั้งประเทศและก่อให้เกิดการประท้วงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากบรรดาผู้เสียหาย
ศาลสั่งให้เจือง หมี ลาน ชดใช้ให้กับผู้เสียหาย ซึ่งเธอได้จ่ายเงินไปแล้วกว่า 12 ล้านล้านด่ง (455 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับผู้ถือพันธบัตร ตามคำแถลงบนเว็บไซต์ของรัฐบาล
นอกจากนี้ รถยนต์ 3 คันที่เคยเป็นของเจือง หมี ลาน ที่ประกอบด้วย Maybach, BMW และ Lexus จะถูกนำออกประมูลในวันศุกร์.