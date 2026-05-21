ปักกิ่งหารือรัฐบาลพม่าเร่งเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานระเบียงเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก

MGR Online - หลังจากจีนให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการทูตอย่างต่อเนื่องแก่รัฐบาลพม่าที่เพิ่งปรับโฉมใหม่ หม่า เจีย เอกอัครราชทูตจีนประจำพม่าได้เข้าพบหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกกับ เนียว ซอ รองประธานาธิบดีพม่า ที่กรุงเนปีดอ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
รายงานของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำพม่าระบุว่า การหารือมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-พม่า (CMEC) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ของปักกิ่ง โดยเนียว ซอ ได้ให้คำมั่นว่าจะเร่งการก่อสร้าง ปกป้องโครงการและบุคลากรของจีน และร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความปลอดภัยชายแดน
การเรียกร้องให้เร่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันนี้ สอดคล้องกับคำกล่าวของหวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนเมื่อเดือนเม.ย. ระหว่างการหารือกับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ในกรุงเนปีดอ
ในวันอังคาร เนียว ซอ และหม่า เจีย ยังได้หารือเกี่ยวกับการขยายการค้าและการลงทุนทวิภาคี และความร่วมมือในการปราบปรามศูนย์หลอกลวงออนไลน์บริเวณชายแดน
เอกอัครราชทูตจีนยังได้ประชุมแยกต่างหากกับนาน นี นี อาย รองประธานาธิบดี ขิ่น ยี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และอ่อง ลิน ด่วย ประธานสภาสูง โดยการเจรจาเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการลงทุน การออกกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่ครอบคลุม และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต
รองประธานาธิบดีเนียว ซอ ยังคงเป็นบุคคลสำคัญในกลไกทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่า ที่เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Myanmar Economic Corporation ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพ และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย
รายงานระบุว่าการประชุมเหล่านี้เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ หลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เรียกร้องให้เร่งโครงการ CMEC ในระหว่างการเยือนของหวัง อี้
CMEC เป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของปักกิ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อให้จีนสามารถเข้าถึงมหาสมุทรอินเดียได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ระเบียบเศรษฐกิจนี้ครอบคลุมโครงการโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 35 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจจอก์พยู ในรัฐยะไข่ ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม รวมถึงโครงการต่างๆ ในภาคย่างกุ้งและภาคมัณฑะเลย์ ตลอดจนรัฐกะฉิ่น และรัฐชาน
เมื่อไม่นานนี้ มุขมนตรีรัฐยะไข่ได้เข้าตรวจสอบโครงการในจอก์พยู ซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกองกำลังของรัฐบาลและกองทัพอาระกัน (AA) กองทัพอาระกันควบคุม 14 จาก 17 เมืองของรัฐยะไข่ รวมถึงเมืองปาเล็ตวา ที่อยู่ใกล้เคียงในรัฐชิน ขณะที่อีกด้านหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจ CMEC ในรัฐชานตอนเหนือ ติดกับชายแดนมณฑลยูนนานของจีน การสู้รบได้หยุดลงหลังจากที่ปักกิ่งกดดันให้กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ให้หยุดยิง
ในขณะเดียวกัน พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงถนนและสนามบินในเมืองปินอูลวิน ที่เป็นจุดเชื่อมสำคัญบนเส้นทางรถไฟ มูเซะ-มัณฑะเลย์-จอก์พยู
แม้ว่าการสู้รบในรัฐชานตอนเหนือจะยุติลงแล้วหลังจากการแทรกแซงของปักกิ่ง แต่เส้นทางการค้าชายแดนที่สำคัญทั้งหมดก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติพม่า (MNDAA) และถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฝ่ายที่สู้รบกันแล้ว แต่สันติภาพก็ยังคงเปราะบางสูง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์อื่นๆ ในรัฐชานตอนเหนือและตะวันออก ประกอบด้วย ว้าแดง (UWSA) กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) และกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDAA) ได้ส่งสัญญาณสนับสนุนระบอบการปกครองใหม่ของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย แต่ MNDAA กลับงดเว้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิเคราะห์เตือนว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองอย่างยั่งยืน การสู้รบอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ
ในขณะที่การเจรจาระดับสูงกับจีนยังคงดำเนินต่อไป แต่ความเป็นจริงในพื้นที่กลับยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยในรัฐชานตอนเหนือ MNDAA ควบคุมเส้นทางการค้าสำคัญ ส่วนที่รัฐยะไข่ เมืองส่วนใหญ่ตามเส้นทางขนส่งทางทะเลของ CMEC ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอาระกัน.