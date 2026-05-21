“เวียดนาม” เริ่มสร้างทางด่วนมาบรรจบ “ลาว” ตั้งเป้าเชื่อม “ฮานอย-เวียงจันทน์” ปี 2572

MGR Online - เวียดนามเริ่มสร้างทางด่วน 4 เลน จากเมืองวิญ จังหวัดเหงะอาน มาบรรจบชายแดนน้ำออน แขวงบ่อลิคำไซของลาว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางด่วนเชื่อมเมืองหลวง 2 ประเทศ "ฮานอย-เวียงจันทน์" ที่คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี 2572
ช่วงบ่ายของวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 136 ปี ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดเหงะอาน เวียดนาม ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เริ่มต้นก่อสร้างทางด่วนเชื่อมระหว่างเมืองวิญ ไปยังหน้าด่านชายแดนแทงถุย เมืองเมืองแทงเจือง จังหวัดเหงะอาน
การวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นที่ตำบลดายเหว่ะ จังหวัดเหงะอาน มีนายโดอัน มินห์ ฮวน ผู้อำนวยการสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ และเลอ เทียน เชา รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนในพิธี
ตามรายงานของสำนักข่าว VN Express ทางด่วนวิญ-แทงถุย (Vinh - Thanh Thuy) ใช้เงินลงทุนรวม 23.94 พันล้านด่ง หรือประมาณ 910 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นงบประมาณจากรัฐบาลเวียดนามทั้งหมด
ทางด่วนวิญ-แทงถุย ยาว 60 กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่ 9 ตำบลของจังหวัดเหงะอาน เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อทางด่วนเหนือ-ใต้ของเวียดนาม ไปสิ้นสุดที่ด่านชายแดนแทงถุย ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านชายแดนน้ำออน เมืองไซจำพอน แขวงบ่อลิคำไซ ของลาว
รูปแบบเส้นทาง เบื้องต้นสร้างเป็นทางด่วนขนาด 4 ช่องจราจร ให้รถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง แต่มีแผนจะขยายออกไปเป็น 6 ช่องจราจรในอนาคต
ทางด่วนวิญ-แทงถุย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนเชื่อมเมืองหลวง 2 ประเทศ ฮานอย-เวียงจันทน์ ระยะทาง 688 กิโลเมตร โดยฝั่งเวียดนามได้สร้างทางด่วนเชื่อมจากกรุงฮานอยมายังเมืองวิญเสร็จแล้ว ส่วนทางด่วนจากเมืองวิญไปยังด่านชายแดนแทงถุย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570-2571
ทางฝั่งลาว ได้เริ่มสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงที่ 2 ระยะทาง 203.8 กิโลเมตร มูลค่า 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเมืองปากซันไปยังด่านชายแดนน้ำออน เมืองไซจำพอน แขวงบ่อลิคำไซ หลังรัฐบาลลาวได้เซ็นสัญญาให้สัมปทานแก่กลุ่มบริษัทน้ำทาก่อสร้างขัว-ทาง, บริษัทซีเค การค้า ขาออก-ขาเข้า และบริษัทสามเอส พัฒนา เป็นผู้สร้างทางด่วนช่วงนี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2572
นอกจากเป็นทางด่วนที่เชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองหลวงของเวียดนามและลาวแล้ว ทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงที่ 2 ยังรองรับการจราจรและการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน ที่สร้างเสร็จและเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568
รัฐบาลลาวและเวียดนามเห็นชอบร่วมกันมานานแล้วให้สร้างทางด่วนขนาด 6 ช่องจราจร เพื่อเชื่อมเมืองหลวงของทั้ง 2 ประเทศ โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์ โดยทางด่วนช่วงที่อยู่ในลาวยาวประมาณ 360 กิโลเมตร เริ่มจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปถึงหน้าด่านชายแดนน้ำออน ส่วนช่วงที่อยู่ในเวียดนามยาวประมาณ 340 กิโลเมตร จากด่านชายแดนแทงถุย(ตรงข้ามน้ำออน) ขึ้นไปถึงกรุงฮานอย