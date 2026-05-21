กัมพูชาโร่แจงแหล่งที่มามะม่วงในเกาหลีใต้ หลังโซเชียลสงสัยเป็นผลไม้ไทยแต่ติดป้ายเขมร

MGR Online - สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำเกาหลีใต้ได้ออกคำแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธ (20) ที่ผ่านมา รับรองว่ามะม่วงตรา “Romdoul” ที่วางจำหน่ายอยู่ในตลาดท้องถิ่นของแดนโสมในปัจจุบันนั้น มีต้นกำเนิดจากกัมพูชา 100% หลังจากมีข้อกล่าวหาในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าผิดพลาด
สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาระบุในคำแถลงอย่างเป็นทางการยืนยันว่ามะม่วง Romdoul เป็นมะม่วงคุณภาพสูง ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทฮุนได อะโกร (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฮุนได คอร์ปอเรชั่น ของเกาหลีใต้ ที่ได้ลงทุนในภาคเกษตรกรรมของกัมพูชา
การชี้แจงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีคลิปวิดีโอและโพสต์ออนไลน์ ที่กล่าวหาว่าผู้ค้าปลีกจำหน่ายมะม่วงที่ปลูกในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้ากัมพูชา โดยสถานทูตได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าไปตรวจสอบซูเปอร์มาร์เก็ตที่เกี่ยวข้อง
สถานทูตกัมพูชาระบุว่าเจ้าของร้านยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดด้านการบริหาร โดยยอมรับว่าป้ายสินค้าจากกัมพูชาถูกติดผิดพลาดกับมะม่วงที่ปลูกในประเทศไทย และผู้ค้าปลีกได้ยืนยันว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว
“เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของเราได้ออกคำเตือนอย่างเข้มงวดแก่เจ้าของร้านให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุด” สถานทูตกัมพูชาระบุ พร้อมเสริมว่าการจงใจบิดเบือนประเทศต้นกำเนิดอาจนำไปสู่บทลงโทษทางกฎหมายอย่างรุนแรง
สถานทูตได้เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดในเกาหลีใต้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมเตือนว่า หากพยายามนำสินค้าต่างประเทศมาปลอมเป็นสินค้ากัมพูชาอีกจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังได้รับการสนับสนุนให้รายงานการปลอมแปลงฉลากที่ต้องสงสัยโดยตรงไปยังช่องทางการทูตของกัมพูชา.