กลุ่มสิทธิฯ ร้องอาเซียนปฏิเสธรัฐบาลมินอ่องหล่าย ขณะรมต.มาเลเซียเยือนเนปีดอฟื้นฟูสัมพันธ์พม่า

MGR Online - ความแตกแยกกำลังเกิดขึ้นในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพม่านับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564
ในขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนได้ออกคำแถลงประณามอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้โดดเดี่ยวรัฐบาลทหารของพม่า หลังจากการเลือกตั้งที่หลอกลวง แต่มาเลเซียได้แสดงท่าทีที่แตกต่างออกไป ด้วยการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลกรุงเนปีดออย่างแข็งขัน
ท่าทีที่แตกต่างกันนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 48 ที่เมืองเซบู ของฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ประเทศสมาชิกพยายามที่จะบรรลุฉันทมติเกี่ยวกับสถานะของรัฐบาลใหม่ของพม่า หลังจากการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารเมื่อวันที่ 10 เม.ย.
หลังจากถูกโดดเดี่ยวทางการทูตเกือบ 5 ปี นับตั้งแต่การรัฐประหารในพม่าในปี 2564 สัญญาณของความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกำลังเร่งตัวขึ้น และในวันที่ 19 พ.ค. รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียได้เดินทางเยือนกรุงเนปีดอเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า
สื่อของทางการพม่ารายงานว่า รัฐมนตรีทั้งสองได้หารือกันอย่างเป็นกันเองเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ทั้งในระดับทวิภาคีและในบริบทของอาเซียน โดยการเยือนครั้งนี้ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญ
นับตั้งแต่ปี 2564 อาเซียนโดยส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะรับรองรัฐบาลของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย แต่การมีส่วนร่วมของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ากำลังมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้น
“การเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียแสดงให้เห็นว่ามาเลเซียได้ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้ว และนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่ดี” นักวิชาการรายหนึ่งกล่าวและเสริมว่าการมีส่วนร่วมที่ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นสิ่งจำเป็น และอาจปูทางให้พม่ากลับเข้าสู่การประชุมระดับสูงของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทหารถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมของอาเซียนตั้งแต่เดือนเม.ย. 2564 หลังจากเห็นพ้องในแผนสันติภาพของกลุ่มที่เรียกว่าฉันทมติ 5 ข้อ แต่กลับปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามเมื่อเดินทางกลับพม่า
ฝ่ายที่สนับสนุนการกลับเข้าร่วมอาเซียนของพม่านั้นระบุว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงภายในพม่า ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2568
สหประชาชาติประเมินว่าสงครามกลางเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ประชาชนต้องพลัดถิ่นกว่า 3.7 ล้านคนในพม่า ซึ่งส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564
แต่อย่างไรก็ตาม การผลักดันให้พม่ากลับเข้าร่วมอาเซียนนั้นถูกประณามอย่างรุนแรงจากกลุ่มภาคประชาสังคม โดยในคำแถลงร่วมที่เผยแพร่ในวันที่ 19 พ.ค. FORUM-ASIA, ALTSEAN-Burma และ Progressive Voice ได้ประณามแนวทางของอาเซียนว่าเป็นความล้มเหลวอย่างร้ายแรง
กลุ่มสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ปฏิเสธการเลือกตั้งแบบแบ่งระยะที่จัดขึ้นระหว่างเดือนธ.ค. 2568 ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2569 โดยระบุว่าเป็นการหลอกลวงที่สร้างขึ้นจากข้อมูลเท็จ การข่มขู่ และการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง
พวกเขากล่าวว่าการที่รัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติต่อรัฐบาลพม่าในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวพม่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขณะนี้ยอมรับผลการเลือกตั้งของรัฐบาล เท่ากับเป็นการรับรองการรัฐประหารที่ผิดกฎหมายที่นำโดยพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของซูจี
องค์กรทั้งสามยังเตือนไม่ให้หลงเชื่อการประนีประนอมผิวเผิน เช่น การนิรโทษกรรมนักโทษการเมือง 292 คนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นการจัดฉากอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างภาพลวงตาของความคืบหน้าต่อรัฐบาลต่างประเทศ
นอกจากนี้ กลุ่มภาคประชาสังคมยังเรียกร้องการยุติการโจมตีทางอากาศ การตัดความสัมพันธ์ของสหประชาชาติและอาเซียนกับรัฐบาลพม่า และให้มีส่วนร่วมเฉพาะกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและองค์กรต่อต้านทางชาติพันธุ์แทน
สำหรับการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม กลุ่มสิทธิมนุษยชนปฏิเสธการส่งความช่วยเหลือผ่านกลไกที่ควบคุมโดยกองทัพ โดยเสนอให้ส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนและบริหารจัดการโดยตรงต่อผู้ตอบสนองในพื้นที่แนวหน้า และเตือนว่ารัฐบาลพม่าใช้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมเป็นอาวุธมาโดยตลอด.