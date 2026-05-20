“ซะนะคาม” ทำลายเรือ-อุปกรณ์ ลักลอบขุดทองในแม่น้ำโขง

MGR Online - เมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ จัดพิธีทำลายเรือ-อุปกรณ์ลักลอบขุดหาทองในแม่น้ำโขง ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ ก่อปัญหามลภาวะให้แม่น้ำ
เพจซะนะคามโพสต์ รายงานว่า เมื่อวานนี้ (19 พ.ค. 69) ฝ่ายปกครองเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ ได้จัดพิธีทำลายเรือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลักลอบขุดหาแร่ทองคำในท้องแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยมีนายแก้ว พิมมะวง กรรมการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว แขวงเวียงจันทน์ และเลขาคณะบริหารพรรคเมืองซะนะคาม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคและแขวงเวียงจันทน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
เมืองซะนะคามอยู่ริมแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ของไทย
การทำลายเรือและอุปกรณ์เหล่านี้ เป็นไปตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 46 กับคำสั่งของคณะเลขาศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ฉบับที่ 11 เรื่องการห้ามขุดหาแร่ทองคำในท้องแม่น้ำโขงอย่างเด็ดขาด และยังเป็นการแสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ของเมืองซะนะคาม ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น
สำหรับเรือกับอุปกรณ์สำหรับขุดหาแร่ทองคำในท้องแม่น้ำโขงที่ถูกทำลายนั้น เจ้าหน้าที่จากคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลาง ขั้นแขวง และขั้นเมือง ได้ร่วมกันตรวจจับและอายัดเอาได้ในช่วงที่ผ่านมา
ทุกวันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำสาขา กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนในหลายภาคส่วนของหลายประเทศ โดยเฉพาะ ลาว ไทย และเมียนมา เนื่องจากมีกลุ่มทุนจำนวนมากเข้ามาลักลอบทำเหมืองและขุดหาทรัพยากรมีค่า ทั้งที่อยู่ตามแนวแม่น้ำโขง แม่น้ำสาขา รวมถึงในพื้นที่ป่าที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพของแม่น้ำโขง
การขุดหาทองคำตามท้องน้ำและริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเคยเป็นกิจกรรมหนึ่งของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามแนวลำน้ำแห่งนี้ ที่ทำกันมาเป็นเวลาหลายปี โดยในอดีต การหาทองคำในแม่น้ำโขงใช้เพียงกะทะร่อนใบเล็กๆ จึงไม่สร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของแม่น้ำ
แต่ปัจจุบัน กลุ่มทุนได้นำเครื่องจักร อุปกรณ์ขนาดใหญ่ รวมถึงนำสารเคมีเข้ามาใช้เพื่อลักลอบขุดหาและแยกทองคำ กลายเป็นปัจจัยหลัก สร้างปัญหามลภาวะ และทำลายสภาพแวดล้อมของแม่น้ำโขง